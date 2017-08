IO & MARILYN / Leonardo Pieraccioni stralunato protagonista del film su Canale 5 oggi (19 agosto)

Io & Marilyn con Leonardo Pieraccioni

IL CAST

Il 19 agosto, alle ore 21.10, Canale 5 proporrà la visione di Io & Marylin, un film commedia diretto da Leonardo Pieraccioni nel 2009. Leonardo Pieraccioni è ormai dalla metà degli anni '90 una vera garanzia al botteghino. Dopo aver esordito con I laureati nel 1995, ha dato vita ad altre undici pellicole che hanno sempre raggiunto le prime posizioni del box office, l'ultima delle quali è stata Il professor cenerentolo, uscita nel 2015. Nel cast troviamo anche un altro attore estremamente popolare come Rocco Papaleo, del resto spesso presente nei film di Pieraccioni avendo preso parte anche a I laureati (1995), Il paradiso all'improvviso (2003), Ti amo in tutte le lingue del mondo (2006), Una moglie bellissima (anno successivo) e Finalmente la felicità (2011). E' inoltre stato protagonista di pellicole come Con gli occhi chiusi (1994), I laureati (1995), Ferie d'agosto (stesso anno), Del perduto amore (1998), Che ne sarà di noi (2003) e In nome del figlio (2015). Biagio Izzo deve invece molta della sua popolarità alla partecipazione ai film natalizi della coppia Boldi & De Sica. Ha anche preso parte a In questo mondo di ladri (2004), Cose da pazzi (2005), La fidanzata di papà (2008) e Matrimonio al Sud (2015).

LA TRAMA

Protagonista della narrazione è Gualtiero Marchesi (Leonardo Pieraccioni), un uomo che ha visto la sua vita sconvolta all'improvviso dalla separazione con la moglie Ramona (Barbara Tabita), andata a lavorare nel circo di Pasquale (Biagio Izzo), il suo nuovo compagno. L'uomo è un lanciatore di coltelli e domatore di leoni cui è stato affidato il compito di badare a Martina, la figlia della coppia. Non sapendo come trascorrere il suo tempo, Gualtiero decide una notte di improvvisare una seduta spiritica cui partecipano la vedova Jolanda (Gianna Giachetti) e la coppia di fidanzati formata dal cugino pasticcere e da Petronio (Luca Laurenti). Il personaggio chiamato nel corso della seduta è Marylin Monroe (Suzie Kennedy), ma lo stesso Gualtiero ha messo nella sua chiamata quel sentimento che porterà l'attrice americana a manifestarsi realmente nella sua vita. Inizialmente, però, la scambia per una ladra, tanto da rivolgersi ai carabinieri per difendersi da lei, senza capire che soltanto lui può interagire con lo spirito.

Quando i militi arrivano pensano ad uno scherzo dell'uomo e lo conducono alla presenza del maresciallo, che rimane di stucco ascoltando la sua storia. Alla fine, considerato che non ci sono reati, Gualtiero viene rilasciato e decide di rivolgersi allo psicologo, per cercare di capire cosa gli stia effettivamente accadendo. Lo stesso specialista lo invita ad unirsi al gruppo di pazienti che si trovano sotto le sue cure, all'interno del quale fa presto conoscenza con Arnolfo Biagioli (Rocco Papaleo).

La sua storia, però, provoca l'aperta derisione da parte dei componenti, con l'unica eccezione di Arnolfo, il quale lo mette al corrente di non essere il solo ad avere avuto un problema di questo tipo. Proprio grazie al suo appoggio, infine, Gualtiero riesce a instaurare un rapporto con il fantasma, arrivando però ad innamorarsene. Proprio Marilyn lo consiglia perciò ad invitare Ramona a cena, dando così seguito ad una piacevole giornata trascorsa dalla coppia a Rimini. All'invito risponde però inizialmente il solo Pasquale, mentre l'ex compagna, che arriva più tardi, gli spiega che non era sua intenzione riprendere la relazione, ma soltanto invitarlo all'ormai imminente matrimonio, in modo da accontentare la figlia. Gualtiero non se la sente di dispiacere a Martina e accetta quindi di presenziare all'evento. Proprio durante la cerimonia la figlia lo accusa di non aver fatto il necessario per riprendersi la moglie e di essere meno uomo rispetto a Pasquale, spingendolo a dimostrargli il contrario. Per farlo si sottopone dunque in qualità di bersaglio nel lancio dei coltelli da parte del suo rivale, venendo infine colpito ad una gamba. Il finale vedrà lo stesso Gualtiero ritrovare Marylin, che nel frattempo si era eclissata, e spiegarle come in realtà la donna più importante della sua vita non sia la moglie, bensì la figlia.

© Riproduzione Riservata.