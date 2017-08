Il Volo/ Il trio reduce dal successo nella tournée americana (Sogno o son desto 3, 19 agosto)

Sogno e son desto 3, Il Volo

Sabato 19 agosto con Il Volo torna in tv Sogno o son desto, lo spettacolo di varietà condotto da Massimo Ranieri durante la scorsa stagione televisiva di Rai Uno. Il famoso trio di tenori, dopo il grande successo ottenuto grazie alla trasmissione Ti lascio una canzone, è diventato noto in giro per il mondo. I tre giovani tenori, nei primi mesi del 2017, sono stati protagonisti di uno straordinario tour negli Stati Uniti che ha registrato continui sold out in tutte le sue date. Il 5 maggio 2017 è invece partito il loro tour europeo che li ha portati ad esibirsi nei maggiori teatri d'Europa. Lo spettacolo, intitolato Notte magica, a tribute to the three tenors, è un vero e proprio tributo ai tre più grandi tenori della storia musicale contemporaneo, ovvero Luciano Pavarotti, Jose Carreras e Placido Domingo. Il tour è ufficialmente partito da Roccaraso, in Abruzzo ed è proseguito il 23 maggio, quando il trio si è esibito nella prestigiosa e suggestiva cornice della Royal Albert Hall di Londra. In tale occasione Mario Bondi, artista italiano anche lui noto in tutto il mondo, si è esibito accanto ai tre giovani tenori.

SODDISFATTI DAL TOUR STATUNITENSE

Nel corso di una lunga ed interessante intervista rilasciata all'Ansa, i componenti de Il Volo hanno dichiarato di essere profondamente soddisfatti del grande successo ottenuto grazie al loro ultimo tour statunitense, partito il 4 marzo dalla Radio City Music Hall. Si è trattata di una vera e propria sfida che ha permesso loro di esibirsi in arene e teatri molto più grandi, se confrontati con le location degli scorsi tour americani. A partire da settembre 2017, Il Volo ha in programma un lungo tour in America Latina. Il trio ha infatti in programma di pubblicare un album proprio in spagnolo.

LA CARRIERA

Il trio canoro de Il Volo nasce nel 2009 in seguito alla partecipazione dei tre giovanissimi al talent show per bambini Ti lascio una canzone. Da allora la carriera del trio è decollata in maniera inesorabile, raggiungendo uno straordinario successo in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti. Dal 2016 portano in giro per il mondo il loro straordinario spettacolo musicale dedicato ai tre maggiori tenori della storia della musica lirica.

