JUSTIN BIEBER/ La dedica a Selena Gomez nel nuovo singolo Friends

Justin Bieber in uno scatto recente

Si intitola Friends il nuovo singolo del cantante canadese Justin Bieber, che dopo una breve assenza dalle scene torna in classifica per la gioia delle giovani fan. Il testo racconta la storia di due ex fidanzati e del loro rapporto post-separazione, e alcuni riferimenti farebbero pensare che Justin l'abbia dedicata proprio a Selena Gomez. Primo verso incriminato: I was wonderin' 'bout your mama/Did she get that job she wanted?. La signora Mandy è stata a lungo la manager della cantante, e recentemente le due hanno lavorato assieme alla prima stagione di 13 Reasons Why. Girl, you wonderin' why I've been callin'?/Like I've got ulterior motives. Justin e Selena si telefonano abitualmente per scambiarsi consigli sulle rispettive scelte professionali. No, we didn't end this so good. Prima di dirsi addio, i due litigarono sui social. Galeotta fu una foto comparsa sull'Instagram di Bieber. "Se non riesci a gestire l'odio, allora non postare foto della tua fidanzata", commentò Selena. La ragazza ritratta nello scatto era Sophie Ritchie, e le shipper non la presero bene: "Divertente vedere come le persone mi usano per avere attenzione e continuano a provare a puntare il dito". Poi il passo indietro di Sel: "Lo ammetto: quello che ho detto non ha senso".

LE BATTUTE FINALI

But you know we had something so good. Sì, perché Justin era solito definire "perfetta" la loro lovestory. So I'm wondering, can we still be friends? (oh-oh)/Can we still be friends? (oh-oh). Persino dopo averla lasciata Justin continuò a postare foto di loro due insieme. Come detto, Jus e Sel sono soliti scambiarsi critiche e suggerimenti all'uscita di un nuovo album, oltre a essersi ripromessi di aiutarsi reciprocamente anche in ambito affettivo. Per di più, Justin e Selena sono stati pizzicati insieme allo stesso evento benefico organizzato da una chiesa anglicana.

