Luisa Ranieri/ L'artista nei panni della madre di Andrea Bocelli (Sogno o son desto 3)

Sogno e son desto 3, Luisa Ranieri

Sabato 19 agosto 2017, Rai Uno trasmetterà in replica una puntata dell'ultima edizione di Sogno o son desto, il fortunato show di varietà condotta da Massimo Ranieri, Nina Zilli e Simona Molinari. Nel corso della trasmissione, tra i tantissimi ospiti attesa per la serata, ci sarà anche Luisa Ranieri, nota attrice e conduttrice partenopea sposata con Luca Zingaretti. La famosa coppia di attori ha recentemente festeggiato l'anniversario di matrimonio. A suggellare la lieto momento è stato uno straordinario scatto fotografico pubblicato sul profilo social di Luca Zingaretti che immortala i due proprio nel giorno del loro matrimonio, avvenuto circa cinque anni fa in quel di Ragusa. Le loro nozze si sono volte al riparo da riflettori e luci della ribalta nel giugno del 2012.

NEI PANNI DELLA MADRE DI ANDREA BOCELLI

In un'intervista rilasciata circa una settimana fa al mensile Iodonna, Luisa Ranieri ha parlato della sua ultima esperienza lavorativa che le ha permesso di vestire i panni della madre di Andrea Bocelli. Uscirà presto nei cinema italiani il film La musica del silenzio, che le ha permesso di recitare accanto ad un grande attore internazionale come Antonio Banderas. Parteciperò inoltre alla 74° Mostra del Cinema di Venezia grazie al film Veleno, diretto da Diego Olivares che tratta il delicato tema della terra dei fuochi e dunque molto importante per la Ranieri, napoletana di nascita.. Nel prossimo futuro parteciperò poi agli ultimi lavori cinematografici di Ferzan Ozpetek e Ricky Tognazzi. Uno straordinario e ricco periodo lavorativo che però Luisa Ranieri cerca di affrontare rimanendo solidamente con i piedi ancorati a terra. La sua grande forza è rappresentata dalla sua famiglia, ovvero dal marito Luca e dalle sue figlie.

LA CARRIERA

Luisa Ranieri nasce a Napoli del dicembre del 1973. La sua carriera artistica ha inizio nel 2001 grazie alla sua partecipazione alla pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni, Il principe e il pirata. Ha preso parta anche a produzioni internazionali come Letters of Juliet. Di recente è stata protagonista della miniserie televisiva dedicata a Luisa Spagnoli ed ha preso parte alla produzione del film La musica del silenzio.

© Riproduzione Riservata.