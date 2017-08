MASSIMO RANIERI/ Una provocazione lanciata sul web (Sogno o son desto 3)

Massimo Ranieri foto

Massimo Ranieri sarà in tv anche sabato 19 agosto con una puntata, in replica, del programma Sogno o son desto 3. Il cantante e attore si dimostra ancora molto amato dal pubblico e, proprio qualche giorno fa, ha vinto il Premio Luigi Tenco 2017 e questo riconoscemento è stato molto ben accetto da Ranieri, dimostrandosi molto emozionato. Ha rilasciato le sue impressioni a Il Mattino.it e si è detto portatore di una certa responsabilità. Il premio, infatti, è andato a colui che è portatore di innovazione ma anche di celebrazione della tradizione."Con me vince Napoli, dalle tammurriate a Pino Daniele, da Salvatore Di Giacomo ai neomelodici: li ho cantati tutti, divido il premio con loro, quelli famosi e quelli che fanno ancora le feste di piazza. E con Mauro Pagani, che quel premio però l'ha già avuto, nel 2011. Vince una tradizione che io ho portato dentro di me, prima cantandola come l'avevo ascoltata, di pancia, poi filtrandola attraverso tutte le mie esperienze, grazie al viaggio intrapreso con Pagani" sono state le sue parole. Ha affermato di considerare la canzone napoletana come la rappresentante della cultura italiana nel mondo anche se nel Nostro Paese è trattata male, non insegnandola e non facendola ascoltare ai nostri turisti. Per questo, il cantante ha lasciato anche una stoccata alla politica, la quale non si è fatta promotrice di salvaguardare un patrimonio molto prezioso.

BOOM D'ASCOLTI E PROSSIMI PROGETTI

Massimo Ranieri sta dominando le serate del sabato di Rai Uno. In un periodo di vuoto assoluto nelle tv generaliste, in attesa che ricominci l'agguerrita stagione televisiva, Viale Mazzini ha deciso di replicare lo show Sogno o son desto 3, condotto dal cantante nel 2016. Ebbene, sabato 12 agosto, ad esempio, il varietà ha ottenuto un ascolto di 2.025.000 telespettatori con uno share di quasi il 15%, battendo Canale 5 di cinque punti percentuali e di mezzo milione di telespettatori. Una bella soddisfazione per Massimo Ranieri, il quale si dimostra sempre incontenibile e pronto a gettarsi in nuovi progetti. L'artista, infatti, ha confessato di essere in tour con i suoi due show canori e lo show Riccardo va all'inferno con le musiche di Mauro Pagani. Inoltre, sul web, dopo il successo delle repliche di Sogno o son desto 3, molti hanno lanciato una sorta di provocazione a Rai Uno e cioè far condurre proprio a Massimo Ranieri il prossimo Festival di Sanremo. Possibile che vedremo l'uomo sul palco che tanto gli è caro?

