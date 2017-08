Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 Agosto a LatteMiele: previsioni del weekend

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 19 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Alcuni segni zodiacali per l'oroscopo di oggi, sabato 19 agosto 2017, possono essere considerati in attesa di tempi migliori. Il Capricorno si deve prendere un periodo di riflessione perché sarà un autunno entusiasmante e ora ha bisogno di rifiatare nell'attesa che qualcosa di migliore possa accadere. I Pesci stanno crescendo molto positivamente dal punto di vista spirituale, ma sicuramente sono pronti a vivere dei momenti di pausa in attesa di un autunno interessante che il noto astrologo ha sottolineato più volte sarà strepitoso. Il Toro sta superando un momento difficile in cui riesce a scardinare dubbi e complicazioni anche sul posto di lavoro. E' un periodo vincente per il Leone che cercherà già ora di riuscire a trovare stimoli in attesa di un periodo che potrebbe essere migliore rispetto a quello visto nell'ultimo periodo. La Vergine deve lasciare andare troppe situazioni complicate che hanno dato fastidio quando ci si è trovati contro a un mondo in cui le cose non sono andate proprio come ci si aspettava.

LAVORO, SCONTRI PER IL SAGITTARIO

Il Sagittario presto si potrebbe trovare ad affrontare qualche discorso complicato. Non è un momento semplice perché possono arrivare anche degli scontri difficili da superare. Attenzione a chi vuole per forza mettere i bastoni tra le ruote e ostacolare la riuscita nel mondo professionale. I Capricorno possono trovarsi a scontrarsi anche loro ma con il proprio partner. Il troppo lavoro infatti ha portato ad abbandonare chi si ama, trascurandolo. Questo ovviamente non è causato da mancanza di rispetto, ma solo da una questione di tempo. C'è la voglia di recuperare e se la coppia funziona si potrà parlare trovando anche abbastanza facilmente il modo di fare pace. Certo se invece la coppia già scricchiolava ora i rischi di rompere potrebbero essere triplicati. Certo però un momento così complicato e difficile da gestire può portare a delle situazioni di non facilissima gestione. E' il momento di provare a uscire da un momento in cui troppi impegni si stanno accumulando e non c'è un attimo di tregua.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox ed è interessante ad andare a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà nella giornata di oggi. Il transito opposto di Giove sembra essere già un ricordo lontano. Bisogna per prima cosa riuscire a trovare la possibilità di essere più positivi quando si affrontano le cose. I Gemelli hanno definitivamente abbandonato alle spalle delle preoccupazioni che vivevano da diverse settimane, è arrivato il momento della risalita e l'obiettivo è quello di essere sempre e comunque tranquilli. Il Cancro deve continuare a puntare sui sentimenti che sono la strada migliore per riuscire a trovare anche la serenità interiore. Il Sagittario aveva recuperato parzialmente le motivazioni calate nell'ultimo periodo, ora però c'è da fare i conti con dei problemi al lavoro dove può nascere uno scontro con un collega o superiore.

