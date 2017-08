Prof. Stefano Mancuso/ Sul palco una delle icone mondiali della scienza (Sogno o son desto 3)

Sogno e son desto 3, Prof. Stefano Mancuso

Stefano Mancuso è una delle icone mondiali della scienza, grazie al suo studio sulla neurobiologia vegetale. Fondatore dell'ISPSB (International Society For Plant Signaling & Behavior), è stato indicato da La Repubblica come uno dei venti italiani in grado di cambiare la vita, un riconoscimento che gli è stato attribuito anche dal New Yorker. Una delle ultime creazioni di Stefano Mancuso riguarda la Jellyfish Barge, il modulo galleggiante con cui si può coltivare in modo autonomo ortaggi e fiori, distaccandosi da energia, suolo e acqua. Un metodo alternativo che ha trovato il suo giusto spazio all'EXPO di Milano del 2015. Potremo riascoltare l'intervento di Stefano Mancuso a Sogno e Son Desto 3 questa sera, sabato 19 agosto 2017, grazie alla replica dello show di Massimo Ranieri. In questa sede esporrà una delle sue interessanti teorie sulla comunicazione intelligente fra le piante.

GLI STUDI NELLA NEUROBIOLOGIA VEGETALE

La neurobiologia vegetale è uno degli studi più recenti della scienza, come ha sottolineato Stefano Mancuso nel suo intervento a Sogno e Son Desto 3. Un universo particolare, che il conduttore ha deciso di risaltare nella parte finale della penultima puntata del suo show, riuscendo ad alimentare la curiosità e le emozioni del pubblico televisivo italiano. L'ingresso di Stefano Mancuso avverrà subito dopo il duetto fra Massimo Ranieri e Nina Zilli sulle note di 'E se domani' di Mina. Il neurobiologo ha spiegato il perché le piante potrebbero salvare il pianeta, sottolineando come siano dotate di un sistema complesso di comunicazione che l'uomo dovrebbe ascoltare. Le piante sono infatti dotate di intelligenza, nonostante l'essere umano sia portato a valutare questo fattore solo paragonandolo alla propria specie. Secondo la sua ricerca, i vegetali sarebbero inoltre più complessi rispetto all'uomo, dato che per realizzare per esempio una pianta di riso occorrono istruzioni superiori di quattro volte rispetto a quelle utilizzate per fare un essere umano.

LA VITA

Di Stefano Mancuso si hanno poche notizie biografiche, mentre è fra i nomi più importanti a livello internazionale per i suoi studi di neurobiologia vegetale. Durante un'intervista di inizio agosto ad Altreconomia, lo scienziato ha rivelato tuttavia alcuni dettagli importanti della sua carriera. La sua passione per il mondo vegetale inizia ovviamente prima di intraprendere i suoi studi universitari, ma è durante il dottorato che Stefano Mancuso si è reso conto che le radici avevano dei comportamenti molto simili a quelli del mondo animale. Percepiva infatti gli ostacoli prima di scegliere che strada intraprendere. Da allora in poi, il biologo ha iniziato a guardare i vegetali da un punto di vista diverso, andando ad analizzare comportamenti sempre più complessi.

