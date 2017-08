RIC FLAIR / Dopo il coma arriva una buona notizia, Hulk Hogan ringrazia Dio

Dopo il coma farmacologico, arriva una buona notizia per Ric Flair. Il collega Hulk Logan continua a pregare per lui e gioisce per i piccoli miglioramenti del famoso wrestler.

Jacopo D'Antuono 19 agosto 2017