SHARK KILLER / Erica Cerra e Derek Theler a caccia di squali nel film su Italia1

Shark killer

IL CAST

Oggi, sabato 19 Agosto 2017, Italia1 manderà in onda Shark Killer, in prima serata alle 21.30, si tratta di una pellicola d'azione Prodotto sotto la regia di Sheldon Wilson, tra i personaggi principali spiccano i volti di Arnold Vosloo , noto per essere stato l'antagonista principale della saga de La Mummia ( Imhotep), Erica Cerra che interpreta la protagonista femminile e Derek Theler nei panni del famigerato cacciatore di squali ( la controparte maschile del gruppo di personaggi), insieme a loro recita anche Paul du Toit. Il regista ha contribuito alla realizzazione della sceneggiatura, insieme a Rchard Beattie; infine, per il montaggio delle scene citiamo sicuramente Marie Lou Gingras.

LA TRAMA

Ancora una volta, Arnold Vosloo vestirà i panni dell'antagonista di turno. Il film ruota intorno alla vicenda di Chase Walker, un noto cacciatore di squali, il quale viene ingaggiato dall'intrigante ed esotica Jasmine, un'avvenente imprenditrice nonché fidanzata del fratellastro di Chase, Jake ( interpretato da Paul Du Toit). La missione consiste nella eliminazione di un gigantesco (e raro) squalo bianco, in quanto lo stesso ha ingoiato un bellissimo gioiello di diamanti dello spropositato valore di migliaia di soldi: il diamante è conteso da due fazioni criminali rivali, una delle quali capitanata proprio da Jake. Tuttavia, nonostante le difficoltà e gli ostacoli da superare se si pensa all'uccisione di un grosso squalo bianco, le cose non saranno affatto semplici: oltre ad una tensione ed attrazione crescente tra Jasmine e Chase ( il quale aveva chiarito in precedenza che una delle condizioni affinché possa portare a termine la propria missione, era quella di portare la donna con se come garanzia), un altro rivale mira ad impossessarsi del prezioso gioiello: il suo nome è Nix, ed è il leader della banda criminale opposta. Chi riuscirà ad impossessarsi del diamante? Ma soprattutto, riusciranno a sopravvivere alle fauci di uno dei più pericolosi predatori marini?

