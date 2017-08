STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Io e Marylin, Shark Killer (sabato, 19 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset

Serata a "tutto film" per le tre maggiori reti del gruppo Mediaset, con il film di Pieraccioni "Io e Marilyn" che dovrebbe essere il programma più seguito. Film commedia come "Torno a vivere da solo", sempre su Canale 5, "Skark killer", film d’azione su Italia 1, e western, "Far West" su rete 4. Sulle altre reti serie poliziesche e televisive, oltre alla fiction "Il tempo del coraggio e dell’amore".

Canale 5 presenta in prima serata, inizio ore 21.10 il film commedia diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni, "Io e Marilyn", nel quale interpreta Gualtiero, un uomo che dopo essere stato lasciato dalla moglie cerca di tirarsi su, partecipando con degli amici ad una seduta spiritica. Andato per gioco, durante la seduta si trova ad invocare uno spirito, quello dell’attrice Marilyn Monroe, e da quel momento Gualtiero la vedrà in ogni momento della sua giornata. Insieme a Leonardo Pieraccioni il cast comprende Massimo Ceccherini, Suzie Kennedy, Luca Laurenti, Biagio Izzo, Francesco Guccini e Rocco Papaleo. A seguire un altro film dello stesso genere "Torno a vivere da solo", con Jerry Calà che firma anche la regia. Con lui sono protagonisti Don Johnson, Eva Henger, Enzo Iacchetti, Paolo Villaggio, Max Parodi, Randi Ingerman e Tosca D’Aquino. La vicenda narrata nel film è quella dell’agente immobiliare Giacomo, che vuole evadere dallo stress giornaliero e soprattutto allontanarsi dalla moglie, una napoletana emigrata al nord. Per questo decide di andarsene via di casa, a vivere da solo. Le proposte di Italia 1 si aprono, alle 21.15, con il film d’azione "Shark Killer", nel quale Chase Walker, un cacciatore di squali, va a lavorare per Jake, suo fratellastro che lo ha assoldato per cercare ed uccidere uno squalo bianco, nel cui stomaco è rimasto un diamante di grande valore mentre la banda di Jake si scontrava con una rivale. Jasmine, l’avvocato del fratellastro, lo aiuta, ma viene rapita dalla banda rivale e Chase oltre a recuperare il diamante deve salvare anche la ragazza. Diretto da Sheldon Wilson ed interpretato da Derek Theler, Henie Bosman, Erica Cerra, Wayne Harrison, Paul du Toit, Joseph Mitchell, Mathan Wheatley, Neels Van Jaarsveld, Arnold Wosloo e Ashleigh van der Hoven. Segue un film thriller con inizio alle 23.20, intitolato "Open water", con l’interpretazione di Blancherd Ryan, Saul Stein, Daniel Travis, Michael Williamson e Estelle Lau, con la regia di Chris Kentis. Due fidanzati, Susan e Daniel, durante una vacanza su un’isola partono per una escursione subacquea con una barca molto affollata. L’equipaggio si distrae ed al momento della riemersione si trovano abbandonati a se stessi in un tratto di mare nel quale sono numerosi gli squali. Anche Rete 4 sceglie una programmazione cinematografica con "Far West" un film western in onda dalle 21.15. La storia di Hazard, un giovane tenente dell’esercito presta servizio in un forte nel West, Fort Delivery. Quando arriva uno squadrone, con a capo il generale Quait, inizia la battaglia per la cattura di un capo indiano, Falco Nero, e della sua tribù. Dopo una prima battaglia con molti morti, Quait pensa ad una missione di pace e ne incarica proprio Hazard, accompagnato da una guida. Il giovane tenente riesce a portare la pace tra le parti. Con la regia di Raoul Walsh ed interpretato da Troy Donahue, Eleanor Audley, Suzanne Pleshette, William Gregory, James Gregory, e Claude Walsh. Alle 23.40 segue il film commedia con Diego Abatantuono "Attila flagello di Dio" una satira incentrata sulle vicende del famoso capo barbaro. Diretto da Castellano e Pipolo, vede come interpreti anche Rita Rusic, Mauro di Francesco e Angelo Infanti.

Su La 5, alle 21.10, l’ottava puntata della fiction "Il tempo del coraggio e dell'amore". Nell’episodio Sira sta per ripartire per Madrid dopo aver soggiornato a Lisbona, dove ha incontrato Da Silva ed ha ottenuto informazioni sulle trattative che i portoghesi stanno effettuando con i tedeschi per il tungsteno, un materiale importantissimo per gli armamenti. Da Silva però sospetta di lei e vuole ucciderla in stazione, ma ad aiutarla interviene Marcus Logan. Su Mediaset Extra, con inizio alle 21.15, il programma "Anni 60", una miniserie televisiva con la regia di Carlo Vanzina, che vede intrecciarsi le vite di un palazzinaro, uno sfaticato che scommette alle corse dei cavalli, un marito di famiglia e un ispettore delle tasse. Con Ezio Greggio, Maurizio Mattioli, Jerry Calà, Cristiana Capotondi e Adriana Russo. Su Iris, alle 21.00 il film di avventura "Bruc: la leggenda", diretto da Daniel Benmayor ed interpretato da Juan Jose Ballesta, Astrid Berges-Frisbey, Vincent Perez e Santi Millan. Si vira sul thriller d’avventura su Italia 2, con il film "Sanctum", che inizia alle 21.10, che racconta la vicenda di un gruppo di speleologi che vanno a scoprire delle grotte sottomarine. Quando nel corso di una spedizione si scatena una tempesta tropicale, il gruppo si rifugia in una grotta molto profonda nella quale si trovano a dover affrontare dei grandi vortici d’acqua, alla ricerca di una via d’uscita. Con la regia di Alister Grierson ed interpretato da Ioan Gruffudd, Sean Dennehy, Richard Roxburgh, John Garvin, Alice Parkinson, Christopher Baker e Rhys Wakefield. Sul canale Top Crime, alle 21.10, la serie televisiva "C.S.I. New York" con il quarto episodio della terza stagione, intitolato "Miti greci", La squadra si trova ad indagare sulla morte di una ragazza, trovata decapitata dopo una festa di una "confraternita". Durante le indagini avviene anche un altro omicidio, quello di un buttafuori, ed entrambe le vittime sono legate ad un processo nel quale fu condannato all’ergastolo Ian Casey.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

21.10, "Io e Marylin", film commedia

23.20 "Torno a vivere da solo" film commedia

Italia 1

21.10, "Shark Killer", film d’azione

23.20 "Open Water", film thriller

Rete 4

21.15, "Far West", film western

23.40, "Attila il flagello di Dio", film comico

La 5

21.10, "Il tempo del coraggio e dell’amore", fiction

Mediaset Extra

21.15, "Anni 60", miniserie

Iris

21.00. "Bruc: la leggenda", film d’avventura

Italia 2

21.10 "Sanctum", film thriller

Top Crime

21.10, un episodio di "C.S.I. New York", serie poliziesca

