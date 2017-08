STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Sogno e son desto 3, Una strada verso il domani (sabato, 19 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai, Una strada verso il domani Ku'damm 56 su Rai 3

"Nel sabato sera delle reti Rai, il programma "Sogno e son desto 3", che dovrebbe essere il più visto apre la prima serata della rete ammiraglia. Nel resto del palinsesto anche miniserie, film thriller, commedia e drammatici, oltre alla fiction ed alle serie televisive"

Il sabato sera di Rai Uno inizia alle 21.25 con una nuova puntata dello spettacolo musicale di Massimo Ranieri "Sogno e son desto 3", uno show che il cantante e attore napoletano ha messo insieme con riferimento alla sua tournée italiana che ha riscosso grande successo, alternando canzoni e pezzi teatrali, con una serie di ospiti eccezionali. Alle 23.50 si cambia decisamente genere con una puntata della serie televisiva intitolata "Dottor Klein", ambientata in un ospedale infantile. La dottoressa Valerie Klein ha una caratteristica, quella di essere alta soltanto 1,32 metri e può sfruttare quindi questa caratteristica per guardare negli occhi i piccoli ricoverati. Su Rai 2, spazio al cinema, con la trasmissione del film thriller "Il segreto di Clara", che è in onda alle 21.20. Una ex detective di Boston, insieme alle figlie ed al marito, decide di trasferirsi in provincia, e una volta arrivata in paese viene a sapere che la casa da loro acquistata è stata la scena di una morte misteriosa, quella di una bambina, Clara, avvenuta 20 anni prima. L’ex detective nota strani segnali e capisce che se vuole eliminare il pericolo che incombe sulla sua famiglia deve risolvere il caso di 20 anni prima. Interpretato da Richard Ruccolo, Emmanuelle Vaugier e Jonathan Potta, con la regia di Andrew C. Erin. A seguire la trasmissione di approfondimento "TG2 Dossier", in onda alle 23.50, nella quale si parla di fatti di costume e di cronaca, analizzando sia le varie storie che il comportamento dei loro protagonisti. Su Rai Tre, seconda puntata, con inizio alle 21.15, della miniserie "Una strada verso il domani Ku'damm 56", nella quale la più piccola delle figlie di Caterina Shollack inizia a trovare la sua strada attraverso il ballo, ribellandosi alle convenzioni della madre. Miniserie diretta da Sven Vhose. La seconda serata vede in programma la rubrica "Amore criminale", con inizio alle 23.25. la trasmissione è condotta da Asia Argento e parla delle situazioni nelle quali l’amore si trasforma senza accorgersene in "senso di proprietà", fino a sfociare in delitti, apparentemente inspiegabili.

Su Rai 4, alle 21.05 un film thriller intitolato "The Guest", con Dan Stevens, Brendan Mayer, Maika Monroe, Lance Reddick, Leland Orser e Chase Williamson, con la regia di Adam Wingard. La vicenda è quella di un soldato che una volta ricevuto il congedo, si reca dalla famiglia di un compagno caduto in guerra e instaura una amicizia. I problemi però non tardano ad arrivare, in quanto il soldato non è "chi dice di essere", e la famiglia del compagno caduto si trova ad essere minacciata. Su Rai 5, alle 21.15, un programma musicale e comico, con la conduzione di Raul Cremona, "Sim sala music canzone comica". I migliori sketch comici dell’avanspettacolo si alternano ai monologhi da cabaret, il tutto in una atmosfera coinvolgente per lo spettatore. Su Rai Movie, il film drammatico "Viaggio sola", con inizio alle 21,10. La vicenda è quella di Irene, una donna single che ha un lavoro precario. Svolge infatti le mansioni di ispettrice per una catena di grandi alberghi, spostandosi di continuo per poter valutare gli standard operativi delle varie strutture ed emettere dei rapporti su di esse. La sua vita, senza una famiglia, procede senza problemi di alcun genere, ma improvvisamente si trova incastrata in una situazione paradossale, quando Andrea, suo ex fidanzato, e poi rimasto amico, si trova "padre single" a seguito di una breve relazione finita male. Il coinvolgimento di Irene sarà totale e dovrà far fronte ai dilemmi esistenziali ed ai molti dubbi che attanagliano la vita di Andrea. Diretto da Maria Sole Tognazzi ed interpretato da Margherita Buy, Diletta Gradia, Stefano Accorsi, Carolina Signore, Fabrizia Sacchi, Alessia Barela, Gianmarco Tognazzi, Lesley Manville, e Henry Arnold. Su Rai Premium, in onda la fiction, con una puntata, alle 21.20 di "Grand Hotel". La vicenda si svolge in una valle delle Alpi nei primi anni del secolo scorso, con Pietro Neri che si reca al Grand Hotel Paradino deciso a scoprire le cause della scomparsa di Caterina, sua sorella. Per far questo finge di essere un cameriere e si fa assumere presso il Grand Hotel, poi si innamora della figlia della proprietaria, Adele, ed insieme a lei riuscirà a districarsi tra le bugie, i segreti nascosti ed anche un serial-killer.

