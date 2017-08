Selvaggia e Francesco si sono lasciati?/ Dopo Temptation Island lite furiosa per il like a Simona Solimeno

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Cosa sta accadendo tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma? A quanto pare le cose non stanno procedendo per il meglio. Le interviste rilasciate dai due negli ultimi tempi avevano già fatto comprendere la presenza di dissapori nella coppia che vengono però confermati da ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Partiamo dall'inizio e cioè da quando Francesco lascia un like alla foto della tentatrice Simona Solimeno. La foto in questione la vede in costume, di spalle e con lato b in evidenza. Da premettere che, in un recente video, la Solimeno è proprio in compagnia di Francesco e Selvaggia, evidenziando una complicità e amicizia con la coppia. Selvaggia però non manda giù il like al lato b della Solimeno e, seppur per poco, pubblica una storia nella quale lo sottolinea e accusa. Si sollevano le critiche del web, che portano Francesco a decidere di replicare, sempre a mezzo social.

SELVAGGIA E FRANCESCO, STORIA FINITA? È GUERRA SUI SOCIAL

Con una serie di storie su Instagram, Chiofalo svela infatti che le cose con Selvaggia vanno male: "Dopo temptation island le cose non è che vanno male, vanno malissimo e non è che sono peggiorate, sono peggiorate tantissimo. - esordisce - Lei ormai è di una gelosia folle, se prima era 10 ora è 200, lei è di una gelosia mostruosa tant'è che ormai sono due mesi che non viviamo più insieme. Questa sua gelosia mostruosa purtroppo sta disintegrando il nostro rapporto e per me è una grande sconfitta". Francesco dichiara che pur amandola, non sopporta che Selvaggia indaga continuamente sulla sua vita e che non si fida su lui, cosa che lo fa vivere con l'ansia. Selvaggia però non ci sta e, di fronte alle dichiarazioni del fidanzato, decide di rispondere con la stessa moneta. La ragazza, ancora su Instagram, pubblica una serie di storie nelle quali da una versione totalmente diversa da quella di Francesco. Selvaggia infatti dichiara che è stato lui a cacciarla di casa, che le dimostrazioni d'amore arrivano solo sui social, dove tutti posson o vederle, e non nel privato e che le sue sono solamente bugie. "Io sono tranquillissima, certo se tu metti i mi piace sapendo che sono gelosa se tu che mi provochi. Le tue sono solo boiate" conclude.

