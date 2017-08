Sense8/ La terza stagione prodotta da un sito hard?

Sense8

I fan di Sense8 sono rimasti sconvolti dalla decisione di Netflix di cancellare la famosa serie e non dare seguito alla terza stagione. Una fonte improbabile però è pronta ad offrire alle sorelle Wachowski un piano B per la terza stagione dello show. Ma dopo le proteste degli ammiratori di Sense8, Netflix ha invertito la sua decisione e ha rinnovato la serie con uno speciale di due ore, mentre Lana Wachoswki spera ancora in un terzo capitolo. Tutti però si chiedono: se Netflix dovesse decidere di portare avanti la sua decisione originale? Questa la buona notizia. Il sito di intrattenimento per adulti xHamster ha scritto oggi una lettera alle famose registe, offrendo loro la possibilità di continuare la serie sulla loro piattaforma.

SENSE8, LA TERZA STAGIONE SI FARÀ? FORSE SI...

"Recentemente abbiamo letto che state lavorando a una terza stagione di Sense8, nonostante Netflix non abbia intenzione di rinnovare la serie. Sappiamo che non è convenzionale, ma vorremo riportarla in vita su xHamster. Non stiamo parlando di una parodia, o di qualcosa di simile, ma di un vero e proprio rilancio della serie. Da quando abbiamo sentito della cancellazione di Sense8, ci siamo chiesti cosa avessimo potuto fare. Anche se siamo felici che Netflix abbia ripreso le redini della serie per fare il finale, prima che concludiate la trama vorremmo che consideraste un’altra opzione: lasciare che xHamster produca la serie". Non ci resta che attendere quindi la decisione finale di Netflix. Se la decisione verrà confermata molto probabilmente subentrerà quindi xHamster.

