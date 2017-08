Serena Rossi/ Da Tale e Quale Show al cinema: un'artista poliedrica (Sogno o son desto 3)

Sogno e son desto 3, Serena Rossi

Torna in tv l'atteso appuntamento con la terza edizione di Sogno o son desto, la trasmissione di varietà condotta da Massimo Ranieri assieme a Nina Zilli e Simona Molinari. Tra gli ospiti che si esibiranno sul palco ci sarà anche la cantante ed attrice napoletana, Serena Rossi. La giovane artista partenopea sarà la nuova conduttrice del programma pomeridiano di Rai Due, Detto Fatto. Serena Rossi sostituirà infatti Caterina Balivo, in procinto di diventare madre. A diffondere la notizia è stato il rotocalco di gossip Novella 2000. Con tutta probabilità, al termine della gravidanza, la Balivo tornerà nel suo ruolo di conduttrice.

DA TALE E QUALE SHOW AL CINEMA

Nel mese di dicembre del 2016 la cantante partenopea è tornato a calcare il palco di Tale e quale show, lo spettacolo canoro di cui si è aggiudicata la vittoria nell'edizione 2014. Durante l'edizione natalizia del programma condotto da Carlo Conti, Serena Rossi si è esibita con una straordinaria performance in cui ha interpretato il brano All I want for Christamas is you, di Marya Carrie. Nel 2017 ha preso parte alla produzione dell'ultimo film del duo di registi napoletani formato dai fratelli Manetti, dal titolo Ammore e Malavita. La Rossi ha già recitato in un film diretto dai Manetti, ovvero troppo napoletano, la trasposizione cinematografica del fortunato libro scritto da Alessandro Siani. La pellicola Ammore e Malavita verrà proiettata alla 74° edizione della Mostra cinematografica di Venezia.

LA CARRIERA

Serena Rossi nasce a Napoli nell'agosto del 1985. Diventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione della fortunata soap opera di Rai Tre, Un posto al sole. Ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano per circa dieci stagioni. Dopo quest'esperienza ha preso parte a numerosi musical e spettacoli teatrali, come Mal'aria e Romeo e Giulietta. Di recente ha preso parte alla produzione del film tv Il coraggio di vincere, diretto da Marco Pontecorvo.

