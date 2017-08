Sogno e son desto 3, Massimo Ranieri / Ospiti e anticipazioni torna in replica Rai 1 (Quarta puntata)

Sogno o son desto

Terza puntata in replica su Rai1 per "Sogno e son desto 3". L'appuntamento con Massimo Ranieri era andato in onda lo scorso 30 gennaio 2016 e nonostante non sia un appuntamento inedito, anche stasera lo show, potrebbe regalare numerose soddisfazioni in termini di ascolti TV dominando il prime time del sabato. Il conduttore, attore e cantante, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva spiegato il perché dello show e quale era il filo conduttore dell'evento televisivo: "Proporre un varietà dal sapore antico. Il nostro faro rimane Studio Uno: Paolo Panelli, Walter Chiari, Mina... Non è solo un martellamento ininterrotto di musica ma diamo anche spazio alla parola. C'è il momento della poesia, del pensiero, della barzelletta, del racconto: si va da Shakespeare a Guareschi e a Pirandello. Momenti di riflessione, ma sempre con il sorriso". Nel cast fisso, troveremo anche stasera in replica sia Nina Zilli che Marco Castoldi in arte Morgan.

Anticipazioni: ecco gli ospiti di Massimo Ranieri

Proprio Massimo Ranieri a tal proposito aveva lodato il musicista di Monza con parole di stima e affetto: "Siamo un po' il diavolo e l'acqua santa. Cosa c'entriamo l'uno con l'altro? Nulla. Ma l'amore di entrambi per Tenco ci ha fatto entrare in sintonia. E ci divertiamo molto in questo viaggio sulla nostra barchetta in mezzo al mare della musica". Parole di grande affetto anche per Nina Zilli: "Non la conoscevo ma mi piaceva come artista. Un giorno l'ho chiamata e le ho detto 'Ciao, sono Massimo Ranieri, quello che canta Rose rosse. Ci possiamo incontrare?'. Ci siamo visti a Milano, alla stazione, abbiamo preso un caffè ed è nata la sua partecipazione". Quali ospiti rivedremo in scena stasera, sabato 19 agosto 2017, durante la terza puntata in replica di "Sogno e son desto"? Insieme a Massimo Ranieri ci sarà spazio come sempre sia per la musica ma non solo. Ecco perché sul palcoscenico degli Studios di via Tiburtina in Roma, ci saranno: Serena Rossi, Luisa Ranieri, Alex Britti e Massimo Ghini. E ancora, spazio per Badara Seck, meraviglioso cantante senegalese che duetterà con il padrone di casa sulle note di un classico della canzone napoletana. E poi, Stefano Mancuso, Carlo Giuffrè e Nada. Per concludere in bellezza, spazio ai giovani tenori de Il Volo, prima della loro partenza verso gli Stati Uniti. Massimo Ranieri sarà nuovamente accompagnato nel corso dello spettacolo, anche dalle grandi stelle italiane del jazz internazionale Rita Marcotulli, Stefano di Battista ed Enrico Rava. Con loro interagirà ancora una volta interpretando i grandi classici napoletani degli anni ’50 e ’60, rivisitati e riproposti in chiave moderna e suggestiva.

