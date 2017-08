Stefano De Martino / Foto, la tenerezza del ballerino insieme al figlio Santiago

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino ha ritrovato il figlio Santiago dopo una separazione durata qualche giorno. Il ballerino di Amici aveva fatto ritorno a Napoli, dove lo attendevano impegni di lavoro. Aveva quindi rilasciato ad una divertente intervista in occasione del Gran Galà della Pizza di Serino dove si era anche espresso in merito al suo rapporto con Belen Rodriguez. In tale occasione (clicca qui per leggere il dettaglio) aveva avere superato le divergenze con la moglie e di avere instaurato con lei una bella amicizia per il bene di Santiago. A distanza di qualche giorno, proprio Santiago è nuovamente al centro dei pensieri del napoletano: le sue Instagram Stories confermano come papà e bambino trascorrano ancora delle giornate insieme ad Ibiza, dove Stefano è tornato non appena ne ha avuto la possibilità. Ecco lo scatto in cui De Martino appare insieme al figlio mentre passeggia negli scogli dell'isola delle Baleari.

DIVERTIMENTO ASSICURATO NEL VOLO VERSO IBIZA

Durante il viaggio verso Ibiza, Stefano De Martino ha scatenato il 'panico' nel volo, facendo divertire molti dei passeggeri presenti in quel momento. Insieme ai compagni di avventura ha infatti intonato le note di 'O surdato nnamurato', filmando tale divertente esibizione. La popolarità del ballerino ha raggiunto il suo apice: diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici, in pochi anni è riuscito a farsi amare grazie alla sua presenza costante nel talent show della De Filippi dove è diventato un ballerino professionista, conducendo anche gli approfondimenti del Daily. Selfie-Le Cose cambiano e in precedenza Pequenos Gigantes lo hanno fatto conoscere anche nella veste di uomo dello spettacolo, apprezzatissimo anche per la sua parlantina. Ma è soprattutto il gossip a incuriosire i fan: archiviata la possibilità che Stefano possa tornare insieme all'ex moglie Belen, ora il suo cuore batterebbe per la fashion blogger Gilda Ambrosio, frequentata proprio nel corso della sua vacanza ad Ibiza.

