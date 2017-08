THE GUEST / Dan Stevens protagonista del film thriller su Rai4 oggi (19 agosto)

The guest su Rai4 oggi, con Dan Stevens

IL CAST DEL FILM

'The guest' sarà il film in onda su Rai 4 in prima serata, oggi, sabato 19 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola indipendente che ha riscosso molto successo anche la prestigioso Sundance Film Festival, diretto da Adam Wingard, che ha realizzato successivamente il seguito del film horror 'Blair Witch Project'. Fanno parte del cast del film alcuni giovani attori della scena americana come Dan Stevens nel ruolo di David, Brendan Meyer e Maika Monroe nella parte di Luke e Anna Peterson, Candice Patton nel ruolo del Sergente Halway, Sheila Kelley e Leland Orser nella parte di Laura e Spencer Peterson, Joel David Moore nel ruollo di Craig mentre Chase Williamson interpreta Zeke e Lance Reddick ha il ruolo di Carver.

LA TRAMA

'The guest' racconta la storia di David, un ragazzo che bussa alla porta della famiglia Peterson, presentandosi come un amico di vecchia data del figlio dei Peterson, Caleb. Quest'ultimo si era arruolato come soldato ma è morto in guerra: i Peterson accolgono dunque David sperando di poter ascoltare da lui ricordi e rivivere la storia di Caleb. In particolare, David sembra avere una buona influenza sugli altri due figli dei Peterson, Luke e Anna. Difende il primo da un gruppo di bulli che lo tormentavano, e conquista anche il gruppo di amici della ragazza, riuscendo dunque a guadagnarsi la piena fiducia dei coniugi Peterson, ovvero Spencer e Laura. Uno degli amici di Anna muore però in circostanze misteriose, e la ragazza inizia ad insospettirsi nei confronti di David.

Decide così di informarsi presso le autorità militari, scoprendo che David non è chi dice di essere, ma la sua identità corrisponde con quella di un altro soldato, morto in passato. L'ospite non dà però peso alla cosa, spiegando con noncuranza di aver fatto parte di un programma top secret dell'esercito nel quale, peraltro, era entrato anche Caleb ed è lì che i due hanno fatto conoscenza.

Le scoperte di Anna hanno messo però in allarme i servizi segreti, visto che stanno cercando David per eliminarlo. La casa dei Peterson viene così presa d'assalto dai servizi speciali, e David fugge uccidendo marito e moglie e andando anche a caccia di Luke e Anna, per eliminare ogni prova del suo passaggio. I due ragazzi riescono a fuggire ma David li rintraccia ed inizia una furibonda colluttazione, in cui Luke riesce a colpire David proprio con il coltello che gli era stato da lui regalato per difendersi dai bulli. L'incubo sembra finito, ma David si ripresenta all'improvviso con le sembianze di un pompiere...

