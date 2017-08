UN MARITO DI TROPPO / Uma Thurman e Colin Firth in un triangolo di equivoci su Canale 5 (19 agosto)

Uma Thurman e Jeffrey Dean Morgan in Un marito di troppo

JEFFREY DEAN MORGAN, LO SPOSO DELUSO

Il pomeriggio di sabato 19 agosto è all'insegna del romanticismo su Canale 5, appuntamento alle 14.40 con la commedia Un marito di troppo. Il film stato diretto nel 2008 da Griffin Dunne, regista di film come Innamorati cronici e Amori & incantesimi. La sceneggiatura è stata affidata a Mimi Hare, Clare Naylor e Bonnie Sikowitz. Gli attori protagonisti sono: il premio Oscar Colin Firth (Richard, il promesso sposo); Uma Thurman (Emma) protagonista di pellicole di grande successo come Kill Bill e Pulp Fiction; Jeffrey Dean Morgan attore televisivo tra i più quotati del momento grazie alla sua apparizione nel telefilm Walking Dead, the Good Wife, dove nei panni dell’investigatore Jason Crouse fa innamorare Julianna Marguiles mentre in Grey’s Anatomy nei panni di Denny Duquette mette in crisi la dottoressa Izzie (Katherine Heigl); accanto a loro anche Sam Shepard, Lindsay Sloane e Isabella Rossellini.

UN MARITO DI TROPPO, LA TRAMA

Emma Lloyd è una conduttrice radiofonica newyorchese molto famosa. Conduce da anni un popolare programma d'amore Real Love, nel quale come nella più classica versione della posta del cuore, offre alle sue ascoltatrici dei consigli amorosi. Un giorno durante una diretta, la giovane Sofia chiede alla sua beniamina un consiglio sul suo imminente matrimonio con Patrick. Dalle poche informazioni raccolte, Emma considera il futuro sposo troppo immaturo per compiere un gesto simile e le consiglia di ponderare bene la sua decisione. Sofia lascia Patrick senza pensarci due volte ma l'uomo non ci mette molto a scoprire chi ha spinto la sua ex fidanzata verso questa decisione. Patrick, che lavora come pompiere ma ha anche velleità letterarie, inizia a perseguitare Emma e deciso a fargliela pagare riesce a scoprire che la donna è prossima alle nozze.

Grazie all'aiuto di un suo amico, il pompiere riesce a manipolare i registri cittadini e fa risultare che Emma è già sposata. Il finto marito è proprio lui e per Emma è un vero e proprio fulmine a ciel sereno con tanto di scoperta in comune di fronte al suo sposo, Richard.

Nonostante si tratti di un palese errore tecnico Emma deve trovare Patrick e farsi firmare le carte dell'annullamento del matrimonio, altrimenti non potrà sposarsi. L'uomo ha piani ben diversi ed entra di prepotenza nella vita della donna, iniziando a fare con lei le normali attività in vista del matrimonio. Il feeling tra Emma e Patrick diventa lampante a tutti compreso Richard e il rapporto tra i due fidanzati entra in crisi. Patrick, nonostante i propositi iniziali di vendetta, si innamora di Emma e decide di confessarle i suoi sentimenti. La donna però scopre del tranello e torna con Richard, affrettando le nozze. Il giorno del matrimonio però è proprio Richard a fare un passo indietro e a convincere Emma a fare chiarezza con i suoi sentimenti. La donna decide allora di dare a Patrick una seconda possibilità e i due si riappacificano.

