Una strada verso il domani 2/ Ci sarà la seconda serie? Anticipazioni, dopo Ku'damm 56 si lavora a Ku'damm 59

KU’DAMM 56, CI SARÀ LA SECONDA STAGIONE?

Oggi va in onda su Rai 3 va in onda la terza e ultima puntata di Una strada verso il domani, Ku'damm 56 e i fan si chiedono già se ci sarà la seconda stagione della serie tedesca. La miniserie con protagoniste Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich e Emilia Schule è riuscita a conquistare il pubblico internazionale, grazie a una trama piena di colpi di scena e incentrata sugli anni successivi alla Seconda guerra mondiale. Uno sguardo in un passato non troppo lontano quindi, che è riuscito ad attirare anche l'attenzione del pubblico giovanile. L'emittente madre ZDF ha di recente accolto l'entusiasmo dei telespettatori e ha deciso di proseguire con una seconda stagione de Una strada verso il domani, Ku'damm 56. Ci saranno tuttavia alcuni cambiamenti, come confermato dall'autrice della sceneggiatura Annette Hess. Il giornale online Fernsehserien ha spiegato che è già all'opera per la stesura della seconda stagione, che si intitolerà Ku'damm 59. Dunque, nonostante il finale di stagione di Ku'damm 56 sia un qualche modo conclusivo, grazie al terzo e ultimo episodio intitolato "Ci sarà un lieto fine", la storia delle Schollack non termina di sicuro. Anzi, negli anni successivi le quattro donne dovranno continuare ad affrontare gli importanti cambiamenti dovuti al progresso, così come alla mentalità di una società sempre più lontana dal ruolo autoritario dell'uomo.

ANTICIPAZIONI SI LAVORA SU KU’DAMM 59

In Ku'damm 59 verrà mantenuto il cast e l'ambientazione, lasciando che Caterina Schollack e le sue tre figlie continuino a essere protagoniste assolute. La volontà dell'emittente è infatti di continuare a raccontare attraverso il sequel la storia dell'emancipazione delle donne e i loro diritti, in una cornice che ci riporta dritti alla fine degli anni '50. Abbiamo conosciuto con Ku'damm 56 quali erano le speranze e le preoccupazioni di quattro diverse generazioni, grazie agli occhi e alle azioni dei diversi personaggi. Secondo quanto rivelato dal direttore di ZDF, Heike Hempel, la volontà della produzione è di concentrare Ku'damm 59 nello sviluppo dei problemi contemporanei delle donne, come l'emancipazione e la sessualità. Non ha nascosto inoltre la soddisfazione nel vedere che Ku'damm 56 ha registrato cifre importanti in termini di share, motivo per cui Annette Hess e i produttori Nico Hofmann e Benjamin Benedict sono entusiasti di poter continuare a raccontare la vita delle quattro eroine, fra gli abissi, le tragedie e anche le gioie. Ku'damm 59 ci permetterà quindi di conoscere come si evolverà la vita delle quattro donne Schollack e la loro personalità: Caterina riuscirà ad accettare che l'epoca in cui è nata e cresciuta è ormai terminata?

