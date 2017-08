Una strada verso il domani / Commento e anticipazioni: la storia si conclude? (Ku'damm 56, seconda puntata)

Una strada verso il domani, Ku'damm

UNA MINI SERIE CONVINCENTE GIUNTA AL FINE DI STAGIONE

Ieri sera 18 agosto 2017 è andata in onda la seconda puntata di "Una strada verso il domani, Ku'damm 56", mini serie televisiva tedesca che la Rai ha deciso di proporre in Italia dopo il grande successo avuto l'anno scorso in Germania. La serie tratta le vicende di una madre e delle sue tre figlie in una Berlino degli anni '50, che cerca quindi di chiudere con il passato per guardare al futuro. Le tre figlie sono molto diverse tra loro ma le accomuna l'ammontare dei problemi che le colpisce, anche se in modo diverso. Monika è di sicuro il personaggio più apprezzabile, perchè è l'unica che cerca di opporsi alla severità della madre Caterina, mentre le altre sono come bloccate sotto la sua autorità. Ma proprio questo essere ribelle porterà Monika ad attraversare di certo molti guai, ma ad essere infine anche la più felice e la più libera. Grazie a questa sua indole la ragazza scopre una passione per il rock and roll, tanto che nella seconda puntata andata in onda ieri sera lei partecipa alla prima gara di rock and roll di Berlino.

Eva invece, da sempre desiderosa di sposare il suo capo, molto più vecchio di lei, si trova a rifiutare le sue attenzioni dato che scopre il vero amore in un giovane uomo, marito di una sua paziente del reparto psichiatrico. Helga, la maggiore, è di sicuro la donna più in difficoltà, perchè è sposata con un uomo che non solo è attratto dagli uomini ma oltretutto la tratta malissimo, diventando anche violento. La donna infatti si trova a tornare a casa della madre per scappare dal marito che le ha dato uno schiaffo sotto influenza dell'alcohol. le anticipazioni ci rivelano una possibilità di lieto fine per Monika, che sembra trovare la sua dimensione nel rock and roll, ma cosa capiterà invece ad Helga e Eva? Helga tornerà dal marito oppure no? Eva resterà con l'uomo amato ma sposato con un'altra? Tutto è ancora da vedere nell'ultima puntata in onda stasera 19 agosto su Rai 3!

