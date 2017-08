Una strada verso il domani, Ku'damm 56 / Anticipazioni finale di stagione: Monika è incinta di Joachim?

Kudamm '56 - Una strada verso il domani

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 19 AGOSTO 2017, EPISODIO 3 "CI SARA' UN LIETO FINE?"

Il terzo ed ultimo episodio di Ku'damm 56 - Una strada verso il domani, racchiude già il nucleo della sua trama nel titolo. Ci sarà un lieto fine, indica che tutto volgerà al meglio e forse anche per Monika, così bistrattata dalla madre ed allo stesso tempo padrona della propria vita. Rimane un dubbio da chiarire proprio riguardo al finale precedente: Monika è incinta di Joachim? Quest'ultimo ha dimostrato di essere pressato dai suoi demoni, oltre che schiacciato dalla figura austera ed autoritaria del padre. L'incidente tuttavia potrebbe averlo cambiato del tutto ed è chiaro il suo amore per la ragazza, un sentimento nato in seguito alla violenza che le ha fatto. L'unico dato certo che ci viene dato dalle anticipazioni è che Monika riuscirà a proseguire sulla strada del rock'n'roll, avviando addirittura un corso tutto suo nella scuola di ballo della madre.

KU'DAMM 56, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 19 agosto 2017, andrà in onda una nuova puntata della miniserie Ku'damm 56 - Una strada verso il domani, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo e ultimo episodio, dal titolo "Ci sarà un lieto fine?". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: in seguito all'accoltellamento, Joachim (Sabin Tambrea) esce dal cinema e si accende una sigaretta, lasciando un'impronta di sangue sulla porta scorrevole. Monika (Sonja Gerhardt) è confusa e dispiaciuta allo stesso tempo e si offre di chiamare un medico, mentre l'uomo la guarda con un misto di ammirazione. Intanto, Wolfgang (August Wittgenstein) continua la sua terapia con il dottor Fassbender (Heino Ferch) all'insaputa della moglie, che è solo stranita per la mancanza d'affetto e intimità con il marito. Nei giorni seguenti, Monika nota un uomo all'esterno della scuola di ballo, in cui continua ad avere difficoltà con Caterina (Claudia Michelsen). Lo scambia infatti per il padre e lo rincorre, ma scopre che si tratta di un ex deportato che le rivela un particolare importante: la scuola di ballo non è della famiglia di Caterina, ma della sua e gli è stata sottratta dai nazisti. Il carattere di Monika la spinge a non fare troppe domande alla madre, che di contro rimane sorpresa e nega tutto. Dopo aver frugato fra gli effetti personali di Caterina, la ragazza scopre però che la versione dello sconosciuto potrebbe essere vera e decide di raggiungerlo alla pensione in cui vive per farsi raccontare la sua storia. Intanto, Helga (Maria Ehrich) continua ad avere problemi con Wolfgang, che trova ormai qualsiasi scusa per trattarla male. Dal lavoro poco remunerativo fino alla richiesta della donna di poter fare la testimonial in televisione, per la pubblicità di una pentola a pressione. La reazione di Wolfgag è ferma e le vieta di intraprendere una strada simile, nonostante la richiesta di Caterina di concedere alla figlia il permesso. Durante una cena di famiglia a cui è presente anche Fassbender, Monika riferisce alla madre di aver scoperto tutto sulla scuola e provoca una lite anche con Helga. Caterina tuttavia è convinta che lo sconosciuto non è chi dice di essere e che stia solo cercando di spillare loro dei soldi. Così, dopo aver scoperto che Monika vuole dargli del denaro, la convince a dirle dove alloggia e lo fa arrestare. L'uomo tuttavia le fa capire di conoscere il marito e di sapere perché non ha fatto ritorno. Caterina si trova quindi di fronte all'ennesimo ostacolo: non solo la scuola sta perdendo iscrizioni, a causa della sua scelta di non fare i balli più moderni. Gerd (Robert Schupp) non ha intenzione di ritornare a casa perché è un uomo cambiato e soprattutto non riuscirebbe a trarre profitto dalla scuola, visto ciò che è successo ai veri propietari. Nonostante le richieste della moglie, decide così di non riunirsi alla famiglia. Intanto, Monika ha modo di uscire di nuovo con Joachim, che cerca in ogni modo di essere galante nei suoi confronti. Lo abbandona tuttavia per ballare con Freddy (Trystan Pütter), con cui partecipa ad una gara di rock'n'roll. Distrutto, Joachim finirà per avere un incidente mentre pensa a Monika, mentre la ragazza, tornando a casa, si accorge di avere una strana nausea.

