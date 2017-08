Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani, sui social un messaggio di pace e di speranza (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Di fronte agli attacchi terroristici in Spagna, Gemma Galgani non ha nascosto il suo dolore, ma qualche ora fa, esattamente in linea con il carattere che da sempre traspare dai suoi numerosi aggiornamenti, ha pubblicato sui social un nuovo messaggio pieno di speranza. La dama del trono over, infatti, non perde mai occasione di trasmettere ai suoi seguaci tutto il suo ottimismo e, anche in questa situazione così drammatica, il suo pensiero è andato al concetto di “pace”. “Il simbolo della pace, in piccolo ulivo che ancora deve crescere perché siamo tutti consapevoli che non potrà essere una cosa immediata ma che con il tempo potrà verificarsi... noi incominciamo a coltivare le giuste e buone basi per un futuro migliore!!!! Buona giornata!!!”, ha scritto la Galgani e la sua immagine, nella quale si vede un ramoscello di ulivo racchiuso da un cuore, ha conquistato in poche ore centinaia di commenti. Se vi siete persi le parole della dama, potete visualizzarle cliccando qui.

RITORNI E ADDII, CHI RIVEDREMO NEL PARTERRE?

L’estate è ormai agli sgoccioli e, di conseguenza, fra poche settimane avranno inizio le prime registrazioni delle nuove puntate di uomini e donne. E mentre per quanto riguarda il trono dedicato ai giovani, a parte qualche rara eccezione, si brancola ancora nel buio, non sembrano esserci dubbi sui protagonisti che occuperanno le poltrone destinate agli over. Quasi certamente assisteremo al ritorno della grande protagonista, Gemma Galgani, ancora in attesa di una chiamata che quasi certamente arriverà dalla redazione del dating show, e probabilmente non mancheranno i suoi ex, Giorgio Manetti e Michele D’Ambra, che a quanto pare hanno trascorso l’estate da single. Sugli altri protagonisti del parterre non ci sono ancora conferme, ma fra i tanti volti noti potrebbe esserci anche Graziella Montanari, che in seguito alla burrascosa relazione con Manfredo e dopo aver chiuso per sempre la sua frequentazione con Sabatino, potrebbe essere pronta a dare una nuova chance all’amore. Ritroveremo la dama più agguerrita della storia di Uomini e Donne in tv? Per quanto riguarda le assenze che pesano, nessun ritorno in vista per Barbara De Santi, che a dispetto delle tante richieste ricevute sui social, preferisce occuparsi della sua attività di fashion blogger.

© Riproduzione Riservata.