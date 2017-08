Uomini e Donne/ Anticipazioni, Rosa Perrotta si difende dagli attacchi, fine delle polemiche? (trono classico)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Qualche giorno fa Rosa Perrotta, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, è finita al centro della bufera per aver dichiarato, sui social, di dover perdere qualche chilo di troppo. Alcuni, infatti, l’hanno accusata di essere “falsamente modesta”, mentre altri non hanno potuto fare a meno di sottolineare che con il fisico che si ritrova non ha di certo bisogno di perdere peso. Oggi, però, l’ex tronista ha scelto di rispondere a tutti i suoi detrattori e, pubblicando un’immagine direttamente su Instagram, oltre a mostrare il suo corpo snello e tonico come sempre, ha lasciato un messaggio a chi, di recente, ha preso di mira il suo profilo. “Non odiare /Non ti preoccupare, / Dona, / Abbi meno aspettative, / Vivi con semplicità, /Sii felice!!!”. Per Rosa Perrotta, quindi, è tempo di mettere fine a tutte le polemiche e concentrarsi sulla nuova stagione che la attende: fonti vicine a Canale 5, infatti, assicurano che per lei potrebbero spalancarsi le porte del Grande Fratello Vip 2017.

SOLEIL E LUCA PRONTI A "SEPARARSI"

Da quando Soleil Sorgè e Luca Onestini si sono scelti nel salotto di uomini e donne non si sono più lasciati. I due, infatti, hanno passato assieme l’estate, separandosi soltanto per brevi periodi in occasione dei tanti impegni di lavoro. Il loro amore, inoltre, è stato “immortalato” giorno per giorno dalle instagram stories dell’ex corteggitrice, che ha raccontato, con costanza e dovizia di particolari, le fasi di un amore che, a quanto pare, non conosce crisi. Messe da parte le voci di qualche settimana fa su una presunta rottura, smentita poi dall’ex tronista, i due piccioncini si preparano quindi ad affrontare una delle prove più dure: l’ingresso di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello, un’avventura che porterà l’inquilino a vivere lontano dalla sua fidanzata, senza alcuna possibilità di mettersi in contsatto con lei. Riuscirà il loro amore a sopravvivere? In attesa di scoprirlo, Soleil, ieri sera, ha reso noto, attraverso le Ig Stories, un nuovo lato del suo Luca, condividendo attraverso un hashtag molto singolare (#onesnews), il suo pensiero sulla snervante attesa del suo ragazzo: “Quando si fa attendere più delle donne”. Riuscirà la Casa del GF vip a smussare questo lato del suo carattere o l’ex tronista vestirà i panni della vera celebrità?

