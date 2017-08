AGENTE 007 - L'UOMO CON LA PISTOLA D'ORO/ Su Rai Movie il film con Roger Moore (oggi, 2 agosto 2017)

film prima serata

ROGER MOORE NEL CAST

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere spiobaggio dedicata alla saga di James Bond ed è stata realizzata nel 1974 e diretta dal regista Guy Hamilton, vero specialista della serie di 007 ma in questo caso alle prese con l'ultima pellicola da lui diretta sul personaggio, ha Roger Moore come protagonista nella parte dell'agente segreto più famoso della storia del cinema, assieme a lui nel cast figurano anche Britt Ekland nella parte di Mary Goodnight, Maud Adams nel ruolo di Andrea Anders, Lois Maxwell come Miss Moneypenny, Clifton James nel ruolo dello Sceriffo J.W. Pepper, Hervé Villechaize è Nick Nack e Christopher Lee è Francisco Scaramanga, per l'appunto meglio conosciuto come L'uomo dalla pistola d'oro. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

James Bond si è ritrovato coinvolto in molte avventure che hanno messo a repentaglio la sua stessa vita, ma in 'Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro' la questione si rivelerà assolutamente personale, visto che 007 dovrà fonteggiare Francisco Scaramanga, detto 'L'uomo dalla pistola d'oro', il più pericoloso serial killer del mondo che è stato incaricato di uccidere proprio Bond. Il soprannome di Scaramanga non è dovuto solo alla sua abilità con la pistola, ma riguarda anche il fatto che il killer uccide con un'arma d'oro massiccio, proiettili compresi. Il pericolo è grande ma Bond inizialmente pensa che Scaramanga sia un killer squilibrato che uccide per puro piacere. In realtà Scaramanga ottiene una ricompensa da un milione di dollari per ogni uomo che riesce ad assassinare, ed è questo che gli consente di mantenere uno stile di vita straordinariamente lussuoso.

A garantire le ricompense a Scaramanga è una pericolosissima banda criminale orientale, senza scrupoli e capace di servirsi delle abilità del killer per assassinare personaggi apparentemente intoccabili, come ad esempio il potentissimo uomo d'affati Hai Fat, capitano d'industria originario del Giappone vittima dell'abilità balistica di Scaramanga.

Bond si confronterà con lo scintillante mondo di Scaramanga, che si allena sparando a degli specchi che riescono ad allenare all'estremo i suoi riflessi, e conoscerà anche Maude Adams, l'amante del killer, e Nick Nack, l'ineffabile maggiordomo capace di sorprese in grado di lasciare a bocca aperta, forse più astuto e infido del suo stesso padrone. Alla fine il confronto tra Bond e Scaramanga si risolverà nell'isola dove vive l'assassino, tra mille specchi che rischiando di rendere impossibile individuare il bersaglio a cui sparare. L'astuzia di Bond ancora una volta si rivelerà proverbiale e l'agente segreto per eccellenza riuscirà ad uscire indenne anche da questa pericolosissima sfida, riuscendo a tornare in Inghilterra assieme a Mary Goodnight, collaboratrice rimasta al suo fianco durante tutta la lunga sfida con Scaramanga.

