ALEX BRITTI / Il nuovo singolo “stringimi forte amore” sul palco di Bari (Battiti live)

Alex Britti a Battiti Live

IL NUOVO ALBUM IN DUE VOLUMI

Notte di stelle sul palco del “Battiti Live”, la manifestazione che in diverse città della Puglia sta facendo sfilare sul palco i principali artisti della scena musicale italiana, protagonisti con i singoli di questa estate. Tra di essi c'è anche Alex Britti, che fra molti giovani che saliranno sul palco nella puntata che andrà in onda oggi in prima serata su Italia 1, porterà sicuramente alta la bandiera di veterano. A diciannove anni dall'esordio, Alex Britti resta grande protagonista nell'airplay radiofonico italiano e soprattutto protagonista anche di questa estate musicale 2017 con il suo singolo “Stringimi forte amore”, con il quale sarà protagonista anche sul palco della tappa di Bari. Un pezzo che ha lanciato l'uscita del secondo volume, a due anni di distanza dal primo, del doppio album “in nome dell'amore”. Un lavoro molto sentito per Alex Britti, che ha voluto realizzare di fatto nel corso di tre anni un doppio concept album che rappresenti un po' il riassunto delle esperienze di vita fatte anche stando costantemente in prima linea nel mondo della musica italiana. Le canzoni d'amore restano il cavallo di battaglia di Alex Britti grazie alla straordinaria vena pop che ne ha spesso contraddistinto i testi, ma “In nome dell'amore” volume 1 e volume 2 rappresenta probabilmente il disco più completo, a livello di maturità di testi, di un artista che a livello musicale invece maturo ci è nato, abituato sin da giovanissimo a calcare i palchi con i più grandi di sempre della musica proprio grazie alle sue straordinarie doti da chitarrista.

ALEX BRITTI, DAGLI INIZI CON ERIC CLAPTON

Alex Britti ha mosso giovanissimo i primi passi nel mondo della musica, affinando una tecnica sopraffina con la chitarra che lo ha portato a diventare turnista nei tour italiani di alcuni veri mostri sacri della musica internazionale blues e rock, come ad esempio Eric Clapton. Alex Britti si trova però ad un solo anno dal festeggiare il ventennale del suo esordio nella scena italiana pop e di fronte al grande pubblico, quando nel 1998 con il singolo “Solo una volta (o tutta la vita)” azzeccò quello che fu il vero e proprio tormentone dell'estate. Da lì è partita una carriera inarrestabile che ha portato molto spesso Alex Britti a salire in testa alla classifica di vendite dei dischi in Italia, ed anche molto spesso a partecipare al “Festival di Sanremo”. Un altro palco particolarmente importante nella carriera di Alex Britti è sempre stato quello del Festival di Sanremo, che nel 1999, a un anno dal suo folgorante esordio, gli regalò la vittoria nella sezione Giovani con il brano “Oggi sono io”, uno dei suoi più grandi successi di sempre. Al quale hanno fatto seguito altre quattro partecipazioni tra i big di Sanremo, col miglior risultato ottenuto nel 2003 col secondo posto ottenuto dal brano “7000 caffè” e con la partecipazione pià recente sul palco dell'Ariston che risale al 2015, quando Alex Britti si è piazzato undicesimo con il brano “Un attimo importante”. Il 2017 è invece segnato dal secondo volume di “In nome dell'amore” e da “Stringimi forte amore”, che si potrà ascoltare sul palco del “Battiti Live”.

