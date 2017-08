ANNA TATANGELO ROMPE IL SILENZIO / La verità sul presunto flirt con Christian Vieri

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo rompe il silenzio di fronte a numerosi rumors sulla sua vita privata. Tutto è iniziata nel momento in cui il settimanale Spy ha rivelato l’esistenza di una crisi di coppia tra la cantante e Gigi D’Alessio. Crisi confermata dai due cantanti attraverso una nota comunicata all’Ansa: “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”. Dopo aver spiegato come stanno le cose, sia Anna Tatangelo che Gigi D’Alessio hanno deciso di restare in silenzio. Almeno fino a pochi giorni fa quando la cantante ha deciso di difendersi sui social. Il settimanale Spy aveva parlato dell’interesse di Christian Vieri nei confronti della Tatangelo. Interesse manifestato attraverso i like su Instagram. Tanto, tuttavia, era bastato per far diffondere la voce di un presunto flirt tra Anna e l’ex calciatore, immediatamente smentito dalla Tatangelo. “Se bastasse un solo like, dovrei stare con tutti i miei 947mila followers”, ha fatto sapere su Instagram Stories.

ANNA TATANGELO TORNA SUI SOCIAL DOPO LA CRISI CON GIGI D’ALESSIO

LE GIORNATE CON IL FIGLIO ANDREA

Dopo essersi allontanata per un po’ dai social, Anna Tatangelo ha scelto di tornare a condividere con i fans alcuni momenti delle sue giornate. Lontana da Gigi D’Alessio con cui sta cercando di superare la crisi di coppia che li ha travolti, Anna Tatangelo pubblica foto e video in cui è insieme al suo, unico, grande amore ovvero il figlio Andrea. Anna e Gigi si concedono passeggiate sulla spiaggia, giocano, scherzano e si scambiano dolce dediche d’amore. In una foto, infatti, Anna ha pubblicato l’immagine del suo braccio sul quale si legge “ti amo tantissimo”. Frase scritta da Andrea a cui la Tatangelo ha risposto “anch’io amore mio”. L’amore, dunque, a cui attualmente Anna pensa è solo quello per suo figlio. In attesa di scoprire cosa succederà alla sua storia con Gigi D’Alessio, Andrea è il suo unico pensiero. Cliccate qui per vedere il post.

