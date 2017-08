ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL/ Wyatt rassegnato: Steffy è persa per sempre? (Puntata 2 agosto)

Beautiful

LA PROMESSA DI RIDGE

La puntata di Beautiful di oggi pomeriggio ripartirà dalla decisione di Brooke di recarsi in Italia da Hope per una visita. Da diverso tempo mamma e figlia sono lontane la Logan sentirà l'esigenza di trascorrere qualche settimana in compagnia della sua secondogenita. Tale decisione arriverà nel momento più opportuno ovvero quanto Ridge cercherà di mettere in atto il suo piano contro Quinn Fuller: l'idea sarà quella di sedurre la matrigna, per convincere Eric che la donna è ancora inaffidabile. Ma con Brooke tra i piedi, la questione potrebbe essere più complicata del dovuto! Per questo Ridge non opporrà resistenza alla decisione della fidanzata, limitandosi a rivelarle che cercherà in ogni modo di liberarsi della gioielliera. La Logan non sarà a conoscenza delle vere intenzioni del fidanzato e, senza conoscere i dettagli, otterrà da lui un'importante promessa: al suo ritorno, Quinn sarà solo un lontano ricordo e loro potranno diventare marito e moglie, liberi da questo ostacolo.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 AGOSTO: WYATT RASSEGNATO?

Nella puntata di Beautiful in cui Ridge riconfermerà il suo desiderio di liberarsi una volta per tutte di Quinn, anche Wyatt sarà chiamato a fare i conti con i sentimenti della moglie. Ogni tentativo di fare un passo indietro e dare un'altra possibilità al loro matrimonio, si è confermato un fallimento. Steffy ha deciso di non trasferirsi a villa Forrester precisando, se ancora ce ne fosse bisogno, che tra lei e il marito è tutto finito. Per questo oggi vedremo Wyatt fare i conti con la sua solitudine e sfogando i suoi dispiaceri davanti ad un bicchiere di tequila (in compagnia della terribile madre). Per quanto riguarda gli Steam, invece, Liam tornerà all'attacco e chiederà ancora una volta a Steffy di tornare a vivere nella casa sulla scogliera, dimenticando le recenti richieste di Eric. La Forrester però resterà ferma sulla sua precedente decisione, almeno fino a quanto il suo divorzio con Wyatt diventerà finalmente effettivo...

© Riproduzione Riservata.