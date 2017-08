Alan Palmieri/ Chi è il conduttore di Battiti Live 2017 in onda su Italia1

Alan Palmieri

Alan Palmieri sarà la novità indiscussa di quest'estate? Mai dire mai e d'altronde, se lo meriterebbe. Anni e anni di gavetta in radio, da 105 (per quasi due anni) ad RTL 102.5 (per oltre 5) e alla fine a Radionorba dove è in carica da ormai dieci anni e, attualmente, ricopre la carica di station manager anche per Radionorba TV. Una carriera lunga e piena di successi per il bel conduttore radiofonico classe 1975 che questa sera salità sul palco del Battiti Live 2017 insieme ad Elisabetta Gregoraci. I suoi storici fan questa sera potranno vederlo in onda su Italia1 mentre chi ancora non aveva avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo in radio potrà farlo in questo speciale a cui Mediaset ha pensato dopo tanti anni di collaborazione a livello pubblicitario

ALAN PALMIERI DALLA GAVETTA ALLE GRANDI VETTE IN RADIO, SFONDERÀ IN TV?

RADIO BATTITI LIVE SARÀ IL NUOVO FESTIVALBAR?

A parlare dell'esperimento e della possibilità che il Battiti Live possa diventare il nuovo Festivalbar è stato proprio Alan Palmieri che, in un'intervista a TvBlog, ha avuto modo di alzare il velo su questa collaborazione. Proprio parlando della possibilità che Radio Battiti possa diventare il nuovo Festivalbar, lo stesso conduttore ha dichiarato: "Ce lo si augura (ride, Ndr). Speriamo che funzioni e che possa andare avanti. Battiti Live oggi è un punto di incontro tra musica, artisti e pubblico. È un evento multimediale, crossmediale e transmediale". Questo non è il primo programma musicale che va in onda sulle reti Mediaset in estate e il fatto che vada su Italia1 non è certo una garanzia di sicuro successo soprattutto in una serata un po' affollata come quella del mercoledì. Alan Palmieri riuscirà a conquistare il pubblico e fare il grande salto?

