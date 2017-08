Anticipazioni Il Segreto, puntata 2 agosto: Nestor è il cugino di Camila?

Il Segreto

NESTOR, CUGINO DI CAMILA?

Sarà una puntata ricca di tensioni quella che i telespettatori de Il Segreto seguiranno oggi su Canale 5 a partire dalle ore 18:45. In essa, infatti, Nestor diventerà una presenza costante a Los Manantiales anche se darà a Hernando una versione dei fatti decisamente diversa rispetto alla realtà: spiegherà di essere il cugino di Camila, arrivato direttamente da Cuba per una visita. Del tutto ignaro del vero legame con la moglie, Hernando sarà ben lieto di incontrare un parente e gli racconterà alcuni particolari sull'azienda di famiglia e sulla loro vita di coppia. Ma per la padrona di casa le cose andranno sempre peggio, soprattutto quando il marito sarà lontano da casa: in tale circostanza, infatti, Nestor approfitterà per ricattare l'ex fidanzata, cercando di ottenere denaro da lei. Non solo: verranno riconfermate anche le solite minacce riguardanti il luogo in cui la figlia Belen è stata nascosta. Camila terrà duro, rifiutando di raccontare tutto quello che sa. Ma quanto ancora potrà mentire, sola contro un individuo tanto crudele?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 AGOSTO: ROSARIO PEGGIORA

Dopo la morte di Mariana, tutto è cambiato nella vita di Rosario che non ha più trovato la forza di andare avanti. Per questo, nelle ultime puntate de Il Segreto la matriarca Castaneda ha perso la gioia di vivere, facendo preoccupare tutti i famigliari oltre che il dottor Lucas. Quest'ultimo ha messo in guardia Alfonso dicendogli che, stando così le cose, per l'anziana signora non ci sarà più nulla da fare. Ma da quel momento la situazione è precipitata: non solo la dolce Rosario ha persino chiesto l'estrema unzione a Don Anselmo (convinta di essere arrivata alla fine) ma ha persino affrontato l'arresto dell'adorato figlio. Questa volta Cristobal l'ha combinata grossa per liberarsi del suo rivale in amore e avere campo libero con Emilia, divenuta il suo unico oggetto del desiderio. Ma nonostante i sospetti della locandiera, convinta che in questo arresto ci sia il terribile individuo, lui continuerà a negare senza esitazione.

