BARQUERO/ Su Rai 3 il film con Lee Van Cliff e Warren Oates (oggi, 2 agosto 2017)

GORDON DOUGLAS ALLA REGIA

Barquero, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 16.00. Una pellicola western che è stata diretta da Gordon Douglas, regista tra i più produttivi della storia di Hollywood ed autore di decine di film tra gli anni Trenta e gli anni Settanta. Pellicola del 1970, 'Barquero', ha come protagonista un attore capace di fare la storia del genere come Lee Van Cliff, impegnato nel ruolo di Travis. Il cast di Barquero viene completato da Warren Oates nella parte di Remy, Kerwin Mathews nel ruolo di Marquette, Mariette Hartley come Anna, Forrest Tucker è Mountain Phil, John Davis Chandler è Fair, Craig Littler interpreta Pitney, Armando Silvestre è Sawyer, Marie Gomez è Nola, Harry Lauter interpreta Steele, Richard Lapp ha il ruolo di Poe e Ed Bakey quello di Happy. Ma ecco la tra ma del film nel dettaglio.

BARQUERO, LA TRAMA

'Barquero' racconta la storia di Travis, un uomo rude e misterioso che si è stabilito presso il confine tra l'Arizona e il Messico, sulla riva di un fiume e vive la sua vita in maniera solitaria. Decide però di costruire un traghetto per portare la gente tra le due rive del fiume e guadagnarsi da vivere, questa sua iniziativa anima la zona, tanto da attirare gente e far allestire una piccola città dove Travis mantiene la sua attività. L'uomo si trova però presto a fare i conti con Jacky Rent, un bandito, e il suo socio francese Marquette, che cercano un modo per farsi trasportare verso il Messico. Travis capisce che i due possono rappresentare un grave pericolo per la gente della città nel suo insediamento, e decide così, dopo essere sfuggito al controllo dei banditi, di trasportarne tutti gli abitanti presto l'altra riva del fiume, lasciando isolati i malviventi. L'operazione riesce e Rent nel frattempo decide di insediarsi con la sua banda su quello che resta della città lasciata da Travis. Il bandito cerca di trovare un modo per costringere il 'Barquero' a traghettare anche loro dall'altra sponda del fiume, ma il tempo comincia a scarseggiare con i soldati che stanno per individuare Rent e la sua banda. Alla fine a prendere la situazione, ormai consapevole che il tempo stringe, è Marquette, che prova ad allestire delle zattere di fortuna per riuscire a guadare il fiume anche senza l'aiuto di Travis. Il quale è l'unico però a conoscere le insidie del fiume ed i banditi, già in una precaria situazione dovuta alle zattere poco sicure, vengono accolti verso l'altra sponda del fiume da una sparatoria, con Travis che porta la sua gente allo scontro finale per riuscire finalmente a vivere liberi, senza pericoli. E alla fine proprio Travis e Rent si troveranno faccia a faccia in un duello che sarà vinto dal 'Barquero', che dimostrerà maggior valore e sangue freddo del bandito ormai schiavo del suo ego e dei suoi fantasmi, dipendente dalla marijuana e incapace di tenere testa al valoroso Travis, che potrà finalmente vivere con la sua gente tranquillo, osannato da tutti come l'unico e legittimo signore delle due sponde del fiume.

