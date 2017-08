BELEN RODRIGUEZ/ Il viaggio in America è giunto al termine, è solo un arrivederci? (Oggi, 2 agosto)

Belen Rodriguez

AMERICA BYE BYE, SOLO UN ARRIVEDERCI?

Belen Rodriguez per il momento ha concluso la sua esperienza negli Stati Uniti. L'annuncio è arrivato direttamente dal suo seguitissimo che solo qualche giorno fa ha raggiunto sei milioni di followers. In esso la showgirl argentina ha postato una foto da Los Angeles (clicca qui per vederla) precisando: "América ci vediamo alla prossima!!! #rodeodrive #beverlyhills". Sembra dunque certo che la modella possa fare ritorno di nuovo ad Ibiza, dove la attende mamma Veronica in compagnia del piccolo Santiago. L'avventura negli States è stata meravigliosa, grazie ad uno dei migliori risultati raggiunti dalla carriera della Rodriguez, diventata il nuovo volto della Swarovski in compagnia di top model del calibro di Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik. Le due famose modelle qualche giorno fa avevano dato l'impressione di voler snobbare la collega argentina, evitando di pubblicare foto in sua compagnia nei social network. Non si può dire la stessa cosa però da parte di Belen...

IL DIVERTENTE VIDEO CON ALESSANDRA AMBROSIO

Le prime immagini della nuova campagna pubblicitaria di Belen Rodriguez sono state da lei pubblicate nel suo profilo Instagram. In esse appare insieme ad Alessandra Ambrosio mentre cerca di sostenere alcune scatole di Swarovski, non rinunciando al suo solito sorriso. Ma ben presto questo filmato si trasforma in una vera comica, come confermato anche dalla musica in sottofondo. Alla Ambrosio, infatti, cade quanto da lei tenuto tra le mani (clicca qui per vedere il video e leggere i commenti dei fan). Il ommento da lei scritto è il seguente: "Malabarismi epici!!!!! e anche a noi cade tutto per terra". Belen sarà dunque il nuovo volto del noto brand d'ora in avanti, confermandosi all'apice del suo successo. A breve riprenderà infatti la registrazione di Tu sì que vales e successivamente le solite abitudini in Italia, divise tra televisione e servizi fotografici. Ancora qualche settimana ad Ibiza (la villa è infatti prenotata fino al 20 agosto) e poi sarà nuovamente Italia...

