BIS – RITORNO AL PASSATO/ Su Rete 4 il film diretto da Dominique Farrugia con Franck Dubosc (2 agosto 2017)

Bis - Ritorno al passato su Rete 4 alle ore 21.15

IL CAST DEL FILM SU RETE 4

Bis - Ritorno al passato è il film in onda questa sera, mercoledì 2 agosto su Rete 4 alle ore 21.15. E’ una commedia del 2015 diretta da Dominique Farrugia (Quattro delitti in allegria, L'amore per caso, Le marquis) ed interpretata da Franck Dubosc (Camping, Asterix alle olimpiadi, Barbecue), Kad Merad (Giù al Nord, Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute) e Alexandra Lamy (Torno da mia madre, Gli infedeli, Brice de Nice).

BIS - RITORNO AL PASSATO, LA TRAMA

Patrice Olesky (Kad Merad) è un ginecologo di successo, sposato e con una figlia. La sua vita è ordinaria e tranquilla, a differenza di quella del suo migliore amico, Eric Drigeard (Franck Dubosc). Quest'ultimo infatti è sempre stato un dongiovanni e non è mai riuscito a dedicarsi ad una relazione seria. Entrambi però sono infelici della propria situazione, ed ognuno vorrebbe essere un po' più simile all'amico. Patrice vorrebbe un po' di avventura nella sua vita monotona, mentre Eric, ormai troppo vecchio per continuare a fare il gigolò, invidia la famiglia e la stabilità dell'amico. Dopo una serata trascorsa insieme i due si ritrovano catapultati, come per magia, nel 1986. Tornati due diciassettenni, Eric e Patrice hanno l'occasione per fare scelte diverse ed imprimere una nuova direzione alle proprie vite. Quando Patrice rivede la sua futura moglie, ancora ragazzina, però, fatica a non immaginare una vita insieme a lei.

