Battiti Live 2017 / Cantanti e cast, da Bari la prima puntata 2 agosto in onda su Italia 1

Battiti Live 2017

L'attesa è terminata. Mercoledì 2 agosto, alle 21.15, andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2017 del Battiti Live evento musicate organizzato da Radionorba. A trasmettere l'evento, per la prima volta dopo quindici anni, Italia 1: "Questo è un esempio di collaborazione virtuosa tra istituzioni e aziende private che crescono insieme offrendo ai cittadini spettacoli ed eventi di altissima qualità", ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro. "Quest'anno Battiti sarà su Italia 1, a rappresentare un'occasione importante di promozione turistica per la città". Sul palco si alterneranno alcuni dei più grandi nomi della canzone italiana, opportunamente intervallati dalle esibizioni degli idoli di giovani e giovanissimi. È il caso di Riki, Sergio Sylvestre e Michele Bravi, reduci dalle recenti partecipazioni (e vittorie) in quel di Amici e X Factor. Tra gli ospiti internazionali, il dj Alok e la talentuosa Jasmine Thompson, che a soli 16 anni è riuscita, partendo da YouTube, a scalare la vetta delle classifiche di tutto il mondo.

BATTITI LIVE 2017, BARI: I CANTANTI, UN MIX TRA BIG ED ESORDIENTI

Grande attesa per Fiorella Mannoia, per la prima volta sul palco di Battiti: Che sia benedetta è la canzone che porterà a Bari, oltre ai successi indiscussi di Quello che le donne non dicono e del più recente Siamo ancora qui. Un ritorno, invece, quello di altri tre grandi nomi della musica leggera italiana: Nek, Mario Venuti e Alex Britti. Dopo i singoli Unici e Differenti, il cantante di Sassuolo ha divertito tutti con Freud, in coppia con J-Ax. Anche Mario Venuti ha saputo farsi apprezzare con Motore di vita, album contenitore del successo Caduto dalle stelle. Lontano dai social e dal gossip, Alex Britti è da poco diventato papà di Edoardo, il suo primo figlio. Speciale e Stringimi forte amore sono i singoli estratti dal disco In nome dell’amore – vol. 2. Presenti in Piazza Diaz anche Chiara e Nina Zilli, due grandi protagoniste dell'attuale panorama musicale italiano. Nessun posto è casa mia è la canzone che ha decretato un'importante svolta nella carriera artistica della cantante. Dopo l'esperienza come giudice di Italia's got Talent, Nina Zilli è tornata alla ribalta con il singolo Mi hai fatto fare tardi, che anticipa il suo nuovo album in uscita a settembre. Cospicua, come sempre, la pattuglia dei talenti emersi dalla tv. Non mancherà Riki, il vincitore della sezione canto dell'ultima edizione di Amici, doppio disco di platino con il suo ep d'esordio Perdo le parole. A fargli compagnia, Sergio Sylvestre e Michele Bravi, entrambi reduci dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. Nel cast della prima tappa anche Jake La Furia, che quest'estate sta spopolando con El party, canzone a base di ritmo e allegria che lo vede duettare con Alessio la Profunda Melodia. Per ultimo, salirà sul palco Ghali, rapper milanese di origini tunisine autore di Ninna nanna, Pizza kebab e del recentissimo successo Happy Days.

