CHIARA GALIAZZO / Con “Fermo Immagine”, il nuovo singolo, conferma il successo del nuovo album (Battiti Live)

Chiara Galiazzo protagonista a Battiti Live

CON IL NUOVO ALBUM FA PACE CON IL SUCCESSO

Chiara Galiazzo farà parte del ricco gruppo di artisti che si esibiranno in questa tappa di Battiti Live, la manifestazione canora dai palchi della Puglia da quest'anno in onda su Italia 1 in prima serata. Chiara rappresenta ormai da anni, sin dalla sua vittoria a X Factor, un punto fermo della musica italiana. Quattro anni dopo, Chiara si è ripresentata sulla scena musicale con un album dal titolo significativo, se rapportato a quello con il quale aveva fatto il suo esordio assoluto, ovvero “Nessun posto è casa mia”. Un lavoro che ha permesso a Chiara di mostrare una maturità differente come raccontato in diverse interviste rilasciate in questo 2017. Chiara ha affermato di aver cambiato radicalmente abitudini alimentari, di aver perso 12 chili e di essere passata a uno stile di vita assolutamente più salutare. E' stato però soprattutto lo stress il grande nemico di Chiara negli ultimi anni: la paura di sentirsi inadeguata, le pressioni di un mondo al quale lei si era approcciata da semplice studentessa e che l'ha quasi stritolata, anche se il supporto degli amici e della famiglia l'hanno sempre aiutata in maniera fondamentale per restare con i piedi per terra. “Nessun posto è casa mia” è anche il titolo del brano con il quale Chiara Galiazzo si è presentata sul palco del Festival di Sanremo in questo 2017, con la title track del nuovo album che ha ottenuto molti consensi sia dal pubblico sia dalla critica, pur non essendo riuscita a piazzarsi nella parte alta della classifica finale del Festival della Canzone Italiana, dove il miglior piazzamento di Chiara resta il quinto posto del 2015 con il brano “Straordinario”. Per Chiara però il 2017 è iniziato decisamente sotto una nuova luce. La cantante ha raccontato come il successo di X Factor l'abbia disorientata e come sia ricorsa anche alla psicanalisi per cercare di capire come avrebbe dovuto affrontare la sua carriera e la sua vita dopo tanti radicali cambiamenti. La situazione è migliorata pian piano fino ad arrivare alla produzione di “Nessun posto è casa mia”, in cui Chiara è riuscita finalmente a mostrarsi senza filtri e dal quale è stato estratto per questa estate il singolo “Fermo immagine”, con il qualche Chiara sarà presente nella puntata di Battiti Live.

CHIARA GALIAZZO LA STRADA DAL TRIONFO DI XFACTOR

Questo 2017 sta rappresentando davvero un momento di rinascita per la cantante veneta, che prima di arrivare all'equilibrio attuale ha dovuto passare momenti molto difficili. Colpa forse anche della velocità con la quale Chiara è salita alla ribalta nel mondo della musica italiana: nel 2012 ha vinto una delle edizioni più seguite del talent show X Factor, con il singolo 'Due destini' subito tra i più trasmessi nell'airplay radiofonico italiano. Un successo che ha permesso a Chiara di diventare immediatamente un volto familiare in tutte le case degli italiani grazie alla sua partecipazione alla campagna della 'Tim', che l'ha vista come un volto acqua e sapone ideale nonostante la carriera ancora ai primi passi. La reinterpretazione del classico 'Over the rainbow' venne abbinata alla campagna pubblicitaria. L'album di inediti, il primo per Chiara, intitolato 'Un posto nel mondo', rappresentò uno dei maggiori successi discografici in Italia del 2013.

