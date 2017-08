Caterina Balivo/ Foto in costume al nono mese di gravidanza: "Teniamoci le smagliature senza vergognarcene"

Caterina Balivo incinta

È un mese particolare e molto importante per Caterina Balivo: la conduttrice di Detto Fatto sta per concludere la sua gravidanza e si mostra sui social bellissima, in costume e con pancione in bella vista. "Agosto benvenuto, non sai da quanto ti aspetto da tanto e anche con un po' di paura… perché sei il mese della mia baby che un po' aspettano tutti qui sui social" scrive la Balivo sul suo profilo Instagram, che spiega poi il perchè di questi scatti speciali: "Ecco perché ho richiesto a Cosimo di scattare il mio ultimo mese (ormai è il fotografo ufficiale) e gli ho anche chiesto di non cancellare le smagliature della mia prima gravidanza. - racconta la conduttrice, che lancia un messaggio a tutte le donne - Altre ne verranno anzi già le vedo (anche se applico sempre l'olio sulla pancia) e quindi teniamocele e non vergognamocene. Perché la bellezza della maternità non è la perfezione ma l'amore intenso con cui la si vive".

CATERINA BALIVO IN COSTUME AL NONO MESE DI GRAVIDANZA

Non ha alcuna paura di mostrare le smagliature sul suo corpo la bella Caterina Balivo, che anzi si mostra fiera di quei segni tipici dell'arrivo di un bebè che è, per ogni donna, un dono e una gioia che non va negata anzi celebrata. La nascita della bambina, il cui nome scelto rimane per ora ancora top secret, è prevista per l'inizio di settembre, proprio per questo la Balivo ha deciso di immortalare questo momento per lei così speciale. Un gesto che è piaciuto molto al web che si è scatenato in commenti piacevoli e concordi con le sue parole. Ricordiamo inoltre che la conduttrice ha già un figlio, Guido Alberto, di 5 anni, avuto dal marito Guido Maria Brera.

