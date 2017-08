Cherry Season: brutta avventura per Mete, Seyma lo perdona? (Anticipazioni puntata 2 agosto)

Cherry Season

OYKU ATTENDE LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Nuova puntata di Cherry Season oggi su Canale 5 e nuovi inevitabili problemi per Oyku e Ayaz. La coppia ieri ha dovuto fare i conti con la brutta sorpresa organizzata da Seyma ma oggi si troverà a dover affrontare i problemi di sempre: Ayaz non si decide a fare una nuova proposta di matrimonio alla sua amata. Il loro amore non è certo messo in discussione, soprattutto perché lui ha già in passato provato a sposare la sua Oyku anche se con esiti nefasti (ricordate le finte nozze celebrate nel paesino della periferia di Istanbul?). Ma dopo tale avventura e le conseguente rottura causata da Mete, per loro non ci sono stati più chiari progetti per il futuro. Al contrario: i due cuori si sono dedicati agli amici, alla carriera, al divertimento ma hanno dimenticato il loro grande sogno ovvero condividere la vita insieme. Ecco perché oggi Oyku sarà sempre più impaziente e mal sopporterà il goffo tentativo di Ayaz di chiederle di sposarla. La proposta non piacerà affatto alla giovaene stilista, che si sfogherà con Burcu evidenziando la sua delusione.

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 2 AGOSTO: SEYMA PERDONA METE?

Lo scherzo di Seyma ai danni dei ragazzi è stato grande protagonista della puntata di Cherry Season di ieri. Ma basterà per convincere la rossa a dimenticare la delusione causata dagli amici? Sibel, Ilker e tutti gli altri hanno messo in discussione la sua onestà, pensando che lei avrebbe potuto persino salvare organizzare il rapimento del piccolo Batikan. Per questo la cara amica di Olcay faticherà a perdonarli, rendendo necessario il nuovo intervento di Mete. Poiché la sua ex amante si rifiuterà di incontrare qualsiasi membro della loro compagnia, il fratello di Burcu deciderà di tenderle una trappola, presentandosi a casa sua nelle vesti di un fattorino. Ne conseguirà un ennesimo duro diverbio, durante il quale Mete finirà per farsi male: tentando in tutti i modi di parlare con la sua ex, finirà per mettere un piede sopra la corsia di chiusura della porta ma la rossa la chiuderà ugualmente. Mete si farà male, urlando dal dolore. Basterà questo ennesimo inconveniente a dimenticare una questione tanto spinosa?

