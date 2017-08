Christian Lucidi / Chi è l'ex marito di Bianca Balti: la vicenda delle foto osè

Bianca Balti

Christian Lucidi torna alla ribalta nel giorno delle nozze dell’ex moglie, Bianca Balti che ha sposato Matthew McRae, padre di sua figlia Mia. La splendida top model italiana, prima di convolare a nozze con l’uomo che ha definito quello della sua vita, è stata sposata con Christian Lucidi, ma chi è l’ex marito di Bianca Balti? Christian Lucidi è un fotografo di moda. Bianca Balti s’innamora di lui e lo sposa nel 2006 quando aveva solo 22 anni. Il loro matrimonio dura 4 anni. Nel 2010, infatti, la coppia annuncia la separazione. Dalla loro unione è nata la piccola Matilde, venuta alla luce nella primavera del 2007. Dopo il divorzio da Bianca Balti, Christian Lucidi ha continuato a lavorare nel mondo come fotografo di moda. Della sua vita privata, però, si sa davvero poco. Contrariamente all’ex marito, invece, Bianca Balti si è rifatta una vita accanto ad un altro uomo.

CHRISTIAN LUCIDI, EX MARITO DI BIANCA BALTI

LA VICENDA DELLE FOTO PRIVATE

Christian Lucidi e Bianca Balti, dopo la fine del matrimonio, sono diventati protagonisti di una vicenda complicata. La top model, nel 2013, ha denunciato l’ex marito Christian Lucidi, reo di aver diffuso in rete, senza il suo permesso, una decina di foto osè. Bianca Balti e l’ex marito hanno poi trovato un accordo ma il procedimento è andato poi avanti per violazione della privacy. Nel 2016, La Repubblica, sul caso scriveva: «avrebbe pubblicato abusivamente sul social network Tumblr, senza avere il consenso del soggetto che immortalava, ovvero la modella stessa, una serie di fotografie». Christian Lucidi, per Bianca Balti, rappresenta ormai il passato anche se resta il padre della sua piccola Matilde. La modella, però, ha ormai voltato pagina mettendosi alle spalle sia il matrimonio che la vicende delle foto osè.

