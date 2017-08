Cristiana Capotondi/ No al matrimonio con Andrea Pezzi, e niente figli: "non la cambierei la nostra vita"

Cristiana Capotondi (Instagram)

C'è Cristiana Capotondi sulla copertina del nuovo numere del settimanale F, in edicola da domani. La nota attrice svela al settimanale femminile di Cairo Editore, diretto da Marisa Deimichei, i retroscena della sua storia d'amore con Andrea Pezzi, che dura ormai da circa dieci anni. La domanda che più volte è stata posta alla Capotondi è il motivo per il quale, nonostante la loro sia un storia forte e solida, tardino ad arrivare le nozze; la risposta dell'attrice e fredda e concisa: "Per un motivo semplice: Se domani mattina uno dei due volesse andare via di casa, vorrei che non ci fossero vincoli giuridici a impedircelo".

CRISTIANA CAPOTONDI, NIENTE MATRIMONIO CON ANDREA PEZZI

NO A NOZZE E FIGLI (PER ORA): ECCO PERCHÈ

Al settimanale F, Cristiana Capotondi ricorda inoltre di quel periodo in cui avevano deciso di vivere un periodo di astinenza sessuale: "Sì. Ero in quella fase che da ragazza diventi donna e cerchi di capire come sei fatta. - confessa - Ovviamente l’idea di togliere il sesso dal nostro rapporto è venuta ad Andrea, non glielo avrei mai imposto, con il rischio che si cercasse svago altrove. Ha funzionato perché da allora non sono stata più gelosa, una forma di liberazione assoluta”. Niente nozze e per un periodo alcun rapporto intimo col suo fidanzato Andrea Pezzi; ma per quanto riguarda i figli? La Capotondi per ora non li mette in cantiere: "Sto bene con il mio compagno, ci piace la vita che facciamo e non la cambierei. Tanti anni poi li abbiamo dedicati ai viaggi, a ritagliarci i nostri spazi. - poi conclude - Detto questo, se un giorno ci venisse voglia di fare i genitori un figlio potremmo farlo, non abbiamo preclusioni in merito".

