DJ ALOK / Con Zeeba, dopo Tomorrowland, il dj di Hear me now si esibisce a Bari (Battiti Live)

Dj Alok con Zeeba sul palco del Battiti live

DAL BRASILE UN SUCCESSO PLANETARIO

Questa sera sarà anche la volta di dj Alok, il noto disc jockey brasiliano noto al grande pubblico per il brano Hear me now, prodotto assieme a Bruno Martini e Zeeba. Sul palco di Battiti Live, dj Alok si esibirà proprio accanto a Zeeba, un giovane e promettente cantante. Il loro brano Hear me now ha rapidamente scalato le classifiche radiofoniche italiane, grazie ad un sound ed un riff molto sofisticato e ricco di tecnicismi, che rendono il pezzo molto orecchiabile. Il singolo ha rapidamente ottenuto uno strepitoso successo alla sulla piattaforma di Streaming, Spotify. Qui, il brano Hear me now, è stato ascoltato ben 30 milioni di volte, mentre il video clip ufficiale conta più di 15 milioni di visualizzazioni su Youtube. Prima di approdare sul mercato discografico europeo, Hear me now ha prima scalata la vetta delle classifiche in Brasile, dove dj Alok è già molto noto al pubblico. Il brano ha riscosso molto successo soprattutto nell'Europa settentrionale, in particolare in Norvegia, dove il singolo ha raggiunto, in breve tempo, la terza posizione della classifica dei dischi più venduti. In Italia Hear me now ha ottenuto il doppio disco di platino, grazie alle 100 mila copia vendute del singolo. Nel nostro Paese è infatti diventato uno dei tormentoni della stagione invernale 2017, anche grazie al video clip, completamente incentrato sulla terza età e molto commovente.

DJ ALOK AL TOMORROWLAND

La collaborazione tra dj Alok e Zeeba rappresenta un'ottima combinazione di generi musicali differenti. Zeeba è infatti un vocalist americano, oltre che cantante e chitarrista. Dj Alok, il cui vero nome è Peres Petrillo, è nato a Goiana, in Brasile, nell'agosto del 1991. È figlio d'arte, in quanto anche suo padre è un famoso disk jokey brasiliano, noto come dk Ekanta e grande cultore della psy-trance. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo Superstition, Feels Good e Sirene. Nel 2016 il giovane talento brasiliano è stato inserito da Dj magazine nella classifica nella classifica dei 25 dj migliori al mondo,un riconoscimento davvero importante anche considerato che questo risultato che non era mai stato raggiunto da nessun altro in Brasile. A fine luglio il dj si è esibito anche sul palco dell’evento musicale belga Tomorrowland, dove ha rappresentato il suo Paese, il Brasile.

