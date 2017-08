ELISABETTA GREGORACI / Dalla privacy al palco di Battiti Live 2017: la crisi con Flavio Briatore è vera?

Elisabetta Gregoraci

Tutto è pronto per una serata dal sapore estivo a base di musica italiana e con Elisabetta Gregoraci protagonista. La bella calabrese è pronta a tenere le redini di Battiti Live 2017 in onda su Italia1 questa sera al fianco di Alan Palmieri. La conduttrice è ormai spesso in tv e, anche se Made in Sud è ormai in pausa e tornerà con una prossima edizione nel prossimo autunno-inverno, la Gregoraci non si ferma e si è buttata a capofitto in questo evento che, ogni anno, allieta gli ascoltatori (e non solo) di RadioNorba in Puglia e le Regioni limitrofe. Anche quest'anno l'evento ha portato la musica italiana in varie piazze al Sud e questa sera la porterà in tv proprio con la conduzione di Elisabetta Gregoraci.

DAL GOSSIP AL PALCO DI BATTITI LIVE 2017

DIVORZIO DA FLAVIO BRIATORE?

La conduttrice da tutto sul palco dei suoi programmi e anche questa sera farà lo stesso. Ma se nel lavoro è sempre estroversa e poco timida, nella vita privata è da sempre paladina della privacy e del silenzio assoluto a differenza del marito. Nei mesi scorsi Flavio Briatore ha fatto parlare molto di sé per via di alcune dichiarazioni sulla mancanza di lavoro al Sud ma, soprattutto, della voglia di lavorare e delle poche qualifiche che il personale ha. Come se non bastasse, si è parlato anche della sua vita privata e della possibile fine del suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci. La crisi, mai confermata, è spesso sulle pagine dei settimanali di gossip ma lo stesso Briatore ha più volte sottolineato che un divorzio gli costerebbe troppo e che quindi preferisce optare per la famiglia.

