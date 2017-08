Emma Marrone/ "Narcotizzata e derubata a Ibiza": cantante sotto choc

Emma Marrone

Momenti davvero drammatici per Emma Marrone, almeno stando a quando dichiara Il Giornale.it in un articolo che, per ora, manca di conferme ufficiali dalla diretta interessata. Secondo quanto si legge, la nota cantante avrebbe vissuto un vero e proprio incubo nel corso delle sue vacanze ad Ibiza, dove è arrivata agli inizi di luglio per godersi qualche giorni di relax al fianco delle fidate amiche e colleghe Francesca Savini, la sua agente, e Alessandra Naskà, sua autrice. Qualche sera fa, si legge nell'articolo, Emma e le due amiche sono rientrate dalla loro serata per andare a dormire e mai si sarebbero aspettate quello che poi è accaduto durante la notte.

EMMA MARRONE DERUBATA DURANTE LE VACANZE A IBIZA?

"L’indomani, al risveglio, le tre si sono sentite frastornate. La risposta è stata una doccia fredda quando le ragazze si sono rese conto di essere state derubate di contanti e alcuni oggetti di valore e, per agire indisturbati, i ladri hanno narcotizzato le tre inquiline. - e ancora si legge - Sotto shock la Marrone ha confidato a persone a lei vicine che non farà mai più ritorno sull’isola. Emma, infatti, ha immediatamente lasciato Ibiza anticipando il volo di rientro". Una terribile disavventura che sicuramente ha scosso la Marrone e le due inseparabili amiche, anche se per il momento della notizia non si hanno conferme dalla cantante che proprio in questi giorni si trova in Sicilia per dei concerti con il “maestro”, come lo ha definito sui social, Franco Battiato.

