FIORELLA MANNOIA / Dopo il successo di Sanremo protagonista a Bari con Siamo ancora qui (Battiti Live)

Fiorella Mannoia (LaPresse)

''SIAMO ANCORA QUI'': IL SUO ULTIMO SINGOLO

Tutto pronto per il primo appuntamento con il Battiti Live l'evento musicale estivo andrà in onda su Italia 1, questa sera, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 21.15. Sono davvero tanti gli artisti attesi sul palco, come la grande ed inossidabile Fiorella Mannoia. Il suo ultimo singolo, protagonista nelle programmazioni delle maggiori radio italiane, è Siamo ancora qui. Il successo del singolo estivo segue quello riscosso dal brano presentato anche a Sanremo, Che sia benedetta. Il brano Siamo ancora qui è stato scritto a sei mani dalla Mannoia, assieme a Bungaro e Cesare Chiodo. La canzone è stata presentata in anteprima durante la partecipazione di Fiorella Mannoia al talent Amici di Maria De Filippi, in veste di ospite. Nel frattempo il tour estivo della Mannoia, dal titolo Combattente il tour, ha già registrato diversi sold out in varie tappe. Durante la settimana in cui la Mannoia ha partecipata all'ultima edizione del Festival di San Remo, ha finalmente svelato la storia d'amore che la lega da ormai dieci anni, al musicista e percussionista Carlo Di Francesco, noto al grande pubblico come maestro di Amici di Maria De Filippi e più giovane di lei di circa 26 anni. Fiorella Mannoia è stata inoltre protagonista di una triste vicenda che non si è conclusa nel migliore dei modi per la cantante romana. Circa un anno fa, infatti, il suo conto corrente è stato completamente svuotato e non è riuscita ad ottenere alcun rimborso.

FIORELLA MANNOIA, INFORMAZIONI BIOGRAFICHE

Fiorella Mannoia è nata a Roma nell'aprile del 1954. La sua carriera artistica inizia nel 68. Tra gli anni 79, 80 e 90 colleziona tantissimi successi uno dietro l'altro. Più di recente, nel 2016, ha scritto ed interpretato la colonna sonora del film diretto a Paolo Genovese, Perfetti sconosciuti. Nel febbraio del 2017 ha partecipato al Festival di San Remo con il singolo Che sia benedetta, posizionandosi al secondo posto alle spalle di Occidentali's Karma.

