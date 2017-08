FRANCESCA E RUBEN/ La replica alle critiche: "Francesca merita rispetto" (Temptation Island)

Francesca e Ruben a Temptation Island

LA STORIA DI FRANCESCA E RUBEN

Ruben Invernizzi ha perdonato Francesca Baroni. Ma il popolo del web, si sa, è meno clemente. In un'ultima puntata segnata da compiante partenze e attesi ritorni, Temptation Island si è concluso con l'inaspettata riconciliazione di una delle coppie più acclamate di questa quinta edizione. Si tratta proprio di Ruben e Francesca, che dopo l'addio a base di lacrime di due settimane fa sono tornati insieme archiviando bisticci e incomprensioni più o meno grandi. "Non voglio fare la polla che sta con il pollo" e "Non ha ambizioni, io voglio un futuro al top" sono solo alcune delle uscite di Francesca che hanno portato il "pollo" in questione a dare un taglio netto al rapporto. Tra gli altri colpi di scena, il ritorno di fiamma tra Valeria e il "farfallone" Alessio, gli "sbandati" Veronica e Antonio e i "lenticchi" Selvaggia e Francesco.

IL LIETO FINE

"Oggi non son qui da solo: qua con me c'è Francesca". Così Ruben fa sapere di aver perdonato Francesca al termine dei ventuno giorni trascorsi nell'Eden di Temptation Island. "Tornati a casa abbiamo avuto modo di confrontarci: mi è sembrata davvero pentita, e ho visto in lei un grosso miglioramento nel suo modo di rapportarsi con me". "Ho voluto darle una seconda opportunità, anche perché i sentimenti son quelli: non possono cambiare in tre settimane", continua. E riguardo ai giudizi altrui: "Non mi interessano. L'importante siamo io, lei, la mia famiglia e la sua famiglia". È il turno di Francesca, che si mostra decisamente contrita: "Riguardandomi a casa mi sono vergognata: stentavo a riconoscermi. Mi sono resa conto che il mio atteggiamento nei suoi confronti è sempre stato sbagliato. Dopo il programma ho capito che senza di lui non riesco a vivere: Ruben è il mio Principe Azzurro". E ancora: "Siamo diversi, è vero, ma forse è proprio per questo che stiamo così bene insieme".

MORALE DELLA FAVOLA...

Si sa, non c'è storia (tanto più se con principi azzurri) che non abbia una morale. La fiaba ambientata nel reame di Temptation Island insegna a seguire il cuore, senza dare troppa importanza alle congetture dei soliti criticoni. A Ruben e Francesca, per loro stessa ammissione, importa poco dei giudizi altrui. Resta di fatto che le malelingue non si sono astenute dal commentare, e la replica dei diretti interessati è stata pronta e ficcante: "Ognuno di voi è libero di giudicare come meglio crede", scrive Ruben su Instagram, "ma molti dei vostri commenti sono davverp imbarazzanti, frutto della vostra poca intelligenza e maturità. Vi prego di rispettare la mia scelta, ma soprattutto di rispettare Francesca. Certe vostre affermazioni sono basate sulla finzione televisiva: nessuno di voi ci ha mai conosciuti di persona". "Una seconda possibilità va sempre concessa, soprattutto quando dall'altra parte c'è una persona che è sempre stata al tuo fianco e ha sempre portato rispetto", chiosa. Anche in questo caso, i più maligni osservano: "Dici che Francesca ti ha sempre portato rispetto. Sì, Ruben, quanto rispetto c'è nella frase 'facevo l'amore con lui e piangevo?". "Ruben e Francesca sono la dimostrazione che quel programma è tutta una montatura. Perché sennò non si spiega".

© Riproduzione Riservata.