Federica Pellegrini e Filippo Magnini/ Si sono lasciati davvero? Un gesto inaspettato dona nuove speranze

Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Arrivano i titoli di coda tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Una delle coppie più glamour del nuoto mette la parola fine al loro stare insieme. Conferme sono arrivate anche dalla gazzetta dello sport in edicola ieri. La relazione è iniziata circa sei anni fa, nel corso dei Mondiali di Shanghai, andata avanti tra alti e bassi e giunta al momento critico l’anno scorso, poco dopo le Olimpiadi di Rio 2016. Il quarto posto nella finale dei 200 stile libero donne aveva portato Federica a mettere da parte i progetti di matrimonio con Filippo Magnini, un colpo durissimo per lui. A Budapest la grande impresa della Pellegrini con la vittoria dell’oro. Un risultato che ha risvegliato la fame di vittoria della Pellegrini. Nel 2018, è certo che la fuoriclasse veneta si prenderà un anno di stop in stile 2013, con ritmi di allenamento ridotti per puntare tutto al biennio olimpico di Tokyo 2020 con estrema accuratezza.

PELLEGRINI E MAGNINI, STORIA FINITA O POSSIBILE RITORNO DI FIAMMA?

Ritornando alla storia con Filippo Magnini, ha colpito tutti l'abbraccio sincero e affettuoso a fine gara tra i due a Budapest, tanto che i fan hanno interpretato quel gesto come il segno che la loro storia d'amore possa non essere davvero finita come i due, pur senza parlare, fanno comprendere. Lo stesso Magnini, attraverso Instagram, si è complimentato scrivendo: "Finalmente ti sei ripresa il posto che ti spetta". Tanti i commenti sotto il dolcissimo post dell'ormai ex fidanzato. Proprio Filippo Magnini ha pensato seriamente al ritiro dopo Budapest, decisione che ha ferito la Pellegrini "Mi spiace. Quando me lo ha detto l'altra sera mi sono messa a piangere. Ha fatto tanto e ora sta facendo fatica. È un ciclo che finisce, forse è anche giusto. Ma sarebbe molto strano non vederlo più in vasca, lui che è anche il capitano di questa squadra".

