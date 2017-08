Franco Zeffirelli ricoverato/ Presunta polmonite per il maestro del cinema italiano: le ultime notizie

Franco Zeffirelli, Facebook

Sono ore difficili queste per i fan del cinema italiano e per l'arte in generale visto che Franco Zeffirelli è un vero e proprio maestro di scrittura, regia e produzione. Nelle scorse ore, all'età di 94 anni, il maestro è stato ricoverato in una clinica romana per accertamenti dovuti ad una presunta polmonite. Le indiscrezioni circolate in rete nella tarda ora di ieri, 1 agosto, hanno subito preoccupato i fan del regista toscano che aveva avuto problemi anche nei giorni scorsi tanto da non poter presenziare all’inaugurazione fiorentina della fondazione e del museo a lui dedicati. Al momento non ci sono notizie ufficiali e non è stato diramato nemmeno un comunicato stampa da parte dei medici che lo hanno in cura per confermare o meno le ultime indiscrezioni che parlano di condizioni gravi per il regista.

FRANCO ZEFFIRELLI RICOVERATO IN OSPEDALE A ROMA

IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LE ARTI DELLO SPETTACOLO FRANCO ZEFFIRELLI

Proprio una settimana fa, a Firenze, c'è stata la preview alla stampa e alle autorità cittadine del Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli. Il Centro, nato nei locali dell’ex Tribunale in Piazza San Firenze, è stato inaugurato alla presenza di Andrea Bocelli, accompagnato dal magnifico coro “Voices of Haiti”, e da Gianni Letta che ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel Centro il maestro farà confluire la sua Biblioteca personale, il proprio archivio comprensivo di documenti, composizioni creative e opere a testimonianza del suo impegno nel cinema e nel teatro. Il Centro sarà aperto al pubblico a partire dal prossimo mese di settembre.



