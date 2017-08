I CAMALEONTI/ Un tuffo negli anni ’80: i brani che hanno fatto la storia della musica (Techetechetè)

I Camaleonti (LaPresse)

I BRANI E I PREMI DELLA BAND MUSICALE DEGLI ANNI '80

Continua il grande successo dell'edizione estiva di Techetechetè, il programma Rai che raccoglie i momenti televisivi più belli della tv. La puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 2 agosto 2017 vedrà come protagonisti musicali I Camaleonti, la band musicale italiana molto famosa negli anni 80. Il gruppo che ha conquistato migliaia di fan con brani come Tango della gelosia, Ester o Come passa il tempo, è attualmente impegnato in un tour che li vede protagonisti musicali delle più suggestive piazze italiane. Il 14 luglio, la band composta da Aivo Macchia, Tonino Cripezzi, Massimo Brunetti e Massimo Di Rocco si è esibita a Monteprandone, in occasione del Festival cose pop. Grande entusiasmo tra le centinaia di fan accorsi per assistere al concerto dei loro beniamini. Il giorno successivo è stata la volta di Barisciano, in provincia del L'Aquila. L'ultimo album rilasciato da I Camaleonti risale al 2015, anno in cui il gruppo pubblicò 50 anni di applausi, che contiene cinque loro successi rivisitati più cinque brani inediti. L'ultimo singolo risale, invece, al 1993, anno in cui venne pubblicato il brano Come passa il tempo, inciso assieme ai Dik Dik. Nel 2014 hanno ritirato, a Genova, un Premio alla carriera.

I CAMALEONTI, LA CARRIERA MUSICALE

Il gruppo musicale de I Camaleonti nasce negli anni 70 e, nel corso del tempo, ha modificato diverse volte la sua formazione. Nel 65, a due anni dalla nascita del complesso, I camaleonti vengono notati da Miki del Prete, collega di Adriano Celentano. Al gruppo viene così proposto di incidere un album con una casa discografica molto vicina ad Adriano Celentano. Nel 66 raggiungo uno straordinario successo grazie al brano Sha la la la la, che riesce a vendere oltre 40mila copie. Nel 68, grazie al successo di L'ora dell'amore raggiungono la vetta della classifica dei brani più venduti e suonati dalle radio. Nel maggio del 2015 pubblicano l'album 50 anni di applausi, che viene venduto assieme alla rivista di spettacolo Tv sorrisi e canzoni. L'ultimo lavoro discografico è stato pubblicizzato attraverso la loro partecipazione a varie trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

© Riproduzione Riservata.