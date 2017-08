I Cavalieri dello Zodiaco/ Netflix annuncia "Knights of the Zodiac" la serie tv diretta da Yoshiharu Ashino

I Cavalieri dello Zodiaco

Buone notizie per tutti i fan de I Cavalieri dello Zodiaco: Netflix, nelle ultime ore, ha annunciato che molto presto, attraverso la sua piattaforma, sarà possibile seguire il nuovo adattamento del fumetto di Masami Kurumada in una serie tv che trae ispirazione proprio dalla vicenda del celebre anime trasmesso fra gli anni '80 e '90. Secondo le prime informazioni ufficiali, la serie tv si chiamerà Knights of the Zodiac – Saint Seiya e sarà composta da dodici episodi che racconteranno la prima parte del manga. Le vicende, infatti, dovrebbero avere inizio dal Torneo Galattico e dovrebbero poi concludersi con l'arrivo dei Cavalieri d'Argento. Il primo capitolo, naturalmente realizzato interamente in grafica digitale, sarà diretto da Yoshiharu Ashino, animatore già noto per aver diretto la serie dal titolo Thundercats. Assieme a lui, anche altri sceneggiatori, fra i quali ricordiamo Benjamin Townsend e Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO

LA STORIA DI SEIYA

Netflix ha da poco annunciato l'uscita del primo capitolo de "I Cavalieri dello zodiaco", ma al momento non è ancora stata rilasciata alcuna data ufficiale della messa in onda della prima stagione. La saga, pubblicata nel 1986, narra le vicende del giovane Seiya, un guerriero che insieme ai suoi fratellastri riceve un addestramento per diventare uno dei Cavalieri di Bronzo al servizio della dea Atena, rincaratasi con il nome di Saori Kido. Seiya, nel corso delle sue avventure, si ritroverà a combattere assieme ad altri quattro cavalieri, Hyoga del Cigno, Shiryu del Dragone Ikki di Phoenix e Shun di Andromeda, con i quali dovrà affrontare una serie di difficoltà pur di salvare la dea dagli attacchi delle altre divinità. Al manga di Masami Kurumada, fra il 1986 e il 1989 è seguito un adattamento animato e quattro film d'animazione fino a quando, nel 2002, il marchio è stato lanciato sul mercato.

© Riproduzione Riservata.