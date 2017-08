IL RIBELLE/ Su Rai 4 il film con Tom Cruise e Craig T. Nelson (oggi, 2 agosto 2017)

film prima serata

NEL CAST TOM CRUISE

Il ribelle, FILM Rai 4 ore 21.05 2 agosto 2017 'Il Ribelle' è il film trasmesso in prima serata su Rai 4 mercoledì 2 agosto 2017, una pellicola datata 1983 diretta dal regista Michael Chapman, famoso nel mondo di Hollywood soprattutto come direttore della fotografia, carriera che gli ha permesso di ricevere due nomination ai Premi Oscar prima per 'Toro Scatenato', nel 1980, e successivamente per 'Il Fuggitivo' nel 1993. Il protagonista de 'Il Ribelle' è Tom Cruise nella parte di Stefen "Stef" Djordjevic, fanno parte del cast anche Craig T. Nelson (Nickerson), Paul Carafotes (Vinnie Salvucci), Lea Thompson (Lisa Lietzke), Chris Penn (Brian Riley), Gary Graham (Greg), Charles Cioffi (Pop), Mel Winkler nella parte di Jess Covington, James A. Baffico nel ruolo di Bosko e Sandy Faison nella parte di Suzie.

IL RIBELLE, LA TRAMA

'Il Ribelle' racconta la storia di un giovane studente, Stefen "Stef" Djordjevic, promessa del football nella squadra del liceo della piccola città di Ampipe, in Pennsylvania dove si svolgono i fatti. Stef investe sul football la stragrande maggioranza delle sue ambizioni di vita, sperando di poter ottenere una borsa di studio che gli consenta di studiare all'università e diventare ingegnere. Le possibilità della famiglia Djordjevic sono infatti limitate, con la madre scomparsa e il padre ed il fratello di Stef che si guadagnano duramente da vivere lavorando in una delle tante acciaierie dell'ampia zona industriale dove Ampipe sorge.

Stef può contare sul sostegno di Lisa, la sua fidanzata, talentuosa nella musica ma senza possibilità per proseguire gli studi e consapevoli del fatto che, se Stef sarà ammesso al college, la loro storia finirà. Il ragazzo si trova spesso a scontrarsi con l'allenatore della sua squadra di football, il coach Nickerson, che a sua volta aspira di diventare un allenatore universitario e lasciare la guida degli Ampipe Bulldogs.

Durante la partita decisiva contro la squadra dei Knights, Stef gioca un grande match ma commette anche l'errore che permette agli avversari di vincere d'un soffio. Negli spogliatoi Stef e Nickerson litigano furiosamente e la sera dopo la partita Stef partecipa agli atti vandalici dei tifosi dei Bulldogs contro la casa di Nickerson considerato il responsabile della sconfitta. Stef viene così messo fuori squadra e non può più farsi notare dai talent scout del college che scelgono altri giocatori. Nickerson però viene chiamato, come nelle sue speranze, ad allenare una squadra universitaria grazie alla spinta della moglie, amica di Lisa che le aveva spiegato la difficile situazione di Stef, Nickerson si ravvede comprendendo come sia un peccato che il vero talento di Stef venga offuscato per sempre dal suo carattere difficile. Il coach decide così di offrire una borsa di studio al ragazzo che va a studiare nello stesso college dove Nickerson è andato ad allinare, evitando così di doversi unire al lavoro in acciaieria con suo padre e suo fratello e scampando così al veder scorrere i titoli di coda sulla sua carriera di giocatore di football.

© Riproduzione Riservata.