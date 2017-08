JAKE LA FURIA E ALESSIO LA PROFUNDA MELODIA / Con El Party si scatena tutta Bari (Battiti Live)

Jake la Furia, questa sera con Alessio la Profunda melodia a Battiti live

L’INSOLITA COPPIA

Nella puntata di Battiti Live in onda oggi da Bari, ci sarà spazio anche per Jake la Furia e Alessio la Profunda Melodia, inedita accoppiata per la prima serata televisiva di Italia 1. Sul palco pugliese della manifestazione canora, i due saranno presenti con il singolo “El party”, che si sta rivelando una delle canzoni più trasmesse in Italia nell'airplay radiofonico dell'estate 2017. Si tratta di un pezzo che è stato realizzato ex novo, e che non fa parte quindi dell'ultimo album da solista del rapper milanese, intitolato 'Fuori da qui' e uscito nel 2016, in cui pure Jake la Furia aveva collaborato con Alessio la Profunda Melodia nel singolo 'Me gusta'. Si tratta di una collaborazione inusuale considerando che il background musicale di Jake la Furia era stato completamente differente negli ultimi anni. Membro dei “Club Dogo”, collettivo rap di cui fanno parte anche Don Joe e Guè Pequeno, Jake ha dato già l'impressione di voler sperimentare in occasione dell'uscita del suo primo album da solista, “Musica commerciale”, in cui si era abbandonato a sonorità maggiormente commerciali rispetto a quelle dei Club Dogo, con i quali comunque erano aumentate le influenze elettroniche e lo stile maggiormente adatto alla musica mainstream. 'El party' ha sicuramente tutto per diventare un classico dell'Estate 2017, col flow di Jake la Furia che si abbina al talento per la musica latino-americana di Alessio la Profunda Melodia, artista italo-dominicano che è stato lanciato davanti al grande pubblico proprio grazie alla collaborazione con Jake.

JAKE LA FURIA E ALESSI LA PROFUNDA MELODIA, LE CARRIERE

Per Jake la Furia la voglia di sperimentare e svariare un po' è arrivata dopo anni passati con i Club Dogo, partiti da un album come “Mi Fist” che ha fatto la storia del rap italiano, fino a progetti come “Noi siamo il club” e “Che bello essere no” che hanno attirato verso il collettivo rap anche le critiche di molti puristi e fans della prima ora, tanto che il titolo di quello che è finora l'ultimo album di inediti dei Club Dogo, 'Non siamo più quelli di Mi Fist, spiega bene come il gruppo abbia voluto fare dei passi avanti rispetto al periodo degli esordi (anche se il titolo dell'album è anche implicitamente una critica ironica ai fans che di fatto ripetono sempre quella frase). I Club Dogo mantengono comunque delle radici ben radicate nel mondo del rap dal quale però l'album solista si discosta maggiormente rispetto, ad esempio, a quello che è stato il progetto del suo socio nei Dogo, Guè Pequeno. Alessio la Profunda Melodia è un artista di origini Dominicane, il cui vero nome è Alessio D'Urso e che negli ultimi anni ha cercato di farsi largo nel mondo della musica utilizzando uno stile che affonda comunque le sue radici nei classici della musica latina, come si sente anche con 'El party' che rappresenta un caratteristico crossover tra il rap, la musica house ed il latino-americano. Ritmo incalzante e coinvolgente con il quale non si può davvero fare a meno di ballare. Il pubblico di Battiti Live avrà dunque di che divertirsi con l'esibizione di Jake la Furia e Alessio la Profunda Melodia, nella puntata che andrà in onda il 2 agosto in prima serata in tv su Italia 1.

