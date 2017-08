JASMINE THOMPSON/ Torna a cantare a Bari: "È così bella" (Battiti Live 2017)

Jasmine Thompson a Bari per il Battiti Live 2017 (Foto: da Facebook)

Jasmine Thompson sarà l'ospite internazionale di Battiti Live 2017 che oggi, mercoledì 2 agosto, fa tappa a Bari. La sedicenne rivelazione del pop britannico, che ha conquistato tantissimi follower con le cover realizzate e condivise in rete, salirà sul palco pugliese per presentare il suo primo Ep di inediti. La cantante e polistrumentista si è fatta notare anche al Wind Summer Festival con la sua hit Old Friends, una ballata nostalgica che si è distinta dai soliti scanzonati tormentoni estivi. Nonostante il successo, non ha smesso di registrare cover. «Scelgo canzoni con cui sento di essere collegata, non perché siano prime in classifica», ha dichiarato nell'intervista rilasciata recentemente a Metronews. A proposito invece della sua canzone, Old Friends, Jasmine Thompson ha spiegato che è nata per raccontare i suoi viaggi, quanto pensa agli amici e alla casa. «Nella canzone, come nel video, abbiamo cercato mostrare il contrasto tra passato e presente. Fondamentalmente mi mancano i miei vecchi compagni di Londra», ha concluso.

Jasmine Thompson torna a Bari: la cantante nata da madre cinese e padre inglese è stata già protagonista di Battiti Live 2017. «È così bella», ha commentato quando è arrivata in Puglia (" target="_blank" rel="nofollow">clicca qui per visualizzare il post). Ha preso parte infatti alla prima serata della kermesse, quella che si è tenuta il 16 luglio nella splendida cornice barese. E lo ha fatto anche in maniera convincente, confermando le sue doti di talentuosa musicista. Jasmine Thompson non ha solo una voce interessante, con la quale peraltro aveva già conquistato il pubblico quando ha lanciato "Adore", ma sa anche suonare chitarra e pianoforte, quindi le sue esibizioni live non deludono mai le aspettative. La giovane età non tradisce Jasmine Thompson, del resto si tratta di un talento precoce che vanta già una buona esperienza. Qualche giorno fa invece Jasmine Thompson è stata negli Energy Studios per un live molto speciale, che vi proponiamo di seguito.

